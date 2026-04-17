基隆籍「全漁6號」救援遭中國政治操作 海巡署嚴正呼籲勿消費海難

海巡人員夜間持續搜尋基隆籍「全漁6號」失蹤船長。（記者邱俊福翻攝）

我國基隆籍「全漁6號」漁船救援事件，中國海警今晚於社群平台宣稱「位釣魚島海域緊急救援中國台灣籍漁船」，海巡署晚間強調，中國海警的說法侵犯我主權，遂行政治操作及認知作戰，呼籲中方勿消費海難，應停止政治操作。

海巡署表示，「全漁6號」漁船16日清晨於釣魚台東北方約77浬（日本搜救責任區內）失火沉沒後，船上6名外籍船員在第一時間由附近作業的我國籍漁船「全漁36」救起，海巡接獲通報後，立即調派「桃園艦」趕赴現場搜救，並協調日本海上保安廳派遣巡邏機、船協助，另增派「宜蘭艦」加入救援，目前持續會同日方於現場全力搜救失蹤的「全」船船長。

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而海上人道救援無國界，為普世公認之價值，海巡署亦曾多次冒險救援中國籍漁船，中國不應藉海難事件，行政治操作，用「中國台灣籍漁船」侵犯我國主權；事發至今，不幸落海失蹤的船長，仍在搜救，海巡署不放棄任何希望，將持續投入搜救行動，希望儘速救回「全」船船長。

海巡人員投放海難測流浮標（SLDMB ）。（記者邱俊福翻攝）

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