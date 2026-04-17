民進黨南投縣黨職選舉登記 全國黨代表名單有亮眼新面孔

南投縣黨部全國黨代表登記參選的5人中，現職牙醫師李若菁是新人，也是縣黨部第一位醫師背景的黨職參選人。（民進黨南投縣黨部提供）

民進黨南投縣黨部主委、全國黨代表、縣級黨代表選舉13日到今（17）日登記，大家把重心放在11月底的九合一大選，黨職選舉少了煙硝味，主委僅縣議員吳棋楠登記，全國和縣級黨代表各有5人、37人登記，而在全國黨代表登記名單中，牙醫師李若菁是新面孔，是縣黨部首位醫師背景的黨職參選人。

民進黨南投縣黨部與全國其他縣黨部將進行主委、黨代表改選，南投縣黨部主委、全國黨代表、縣級黨代表選舉5月24日投票，本月13日17日受理登記，有意參選的人必須入黨滿1年，未受停權處分的黨員。

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由於11月將舉行縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長等九合一大選，民進黨聚焦在這場大選，因此黨職選舉沒有過去的煙硝味，其中縣黨部主委選舉，現任主委陳玉鈴依照慣例不連任，今天登記最後一天，縣議員吳棋楠才前往縣黨部登記，篤定當選主委。

全國黨代表應選5席、縣級黨代表應選37席，此次各有5人、37人登記，也形成同額競選局面。登記全國黨代表的有陳翰立、陳玉鈴、詹文平、蔡銘軒、李若菁5人，其中李若菁是新人，其背景與該黨南投縣長提名人温世政頗為相似，都是牙醫師，經常支援南投縣偏鄉醫療，目前擔任南投縣家庭照顧者關懷協會的執行長，是縣黨部第一位醫師背景的黨職參選人，因此頗受矚目。

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