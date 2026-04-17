寵物用藥新制喊卡 陳菁徽揭部會斷鏈內幕：歷時9年法案一夕作廢

國民黨立委陳菁徽今天揭露衛福部與農業部橫向聯繫斷鏈，致使歷經9年、3次預告的法案因一場舉手表決即化為烏有。（飛碟晚餐提供）

寵物用藥新制原定7月上路，卻因藥品登錄狀況不佳，恐導致寵物生病無藥可用，引發民眾反彈後緊急喊卡。國民黨立委陳菁徽今天揭露衛福部與農業部橫向聯繫斷鏈，致使歷經9年、3次預告的法案因一場舉手表決即化為烏有。陳菁徽直指，衛福部對民間疾苦反應遲鈍，政府拒絕效法美國「負面表列」的彈性管理，導致溝通淪為荒謬的空談。

陳菁徽今天接受《飛碟晚餐》主持人王淺秋專訪還原寵物用藥新制流產始末。她指出，此案討論長達9年，卻在4月10日的一場會議中，僅憑舉手表決便直接註銷新制，9年來跟相關團體進行的都是無效溝通，非常荒謬。

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針對衛福部長石崇良對飼主恐慌表示「意外」，陳菁徽反嗆，相關團體去年底即持續發聲，不解衛福部為什麼沒聽到？更直言部長的反應才「讓人更意外」。

陳菁徽認為，新制立意雖好，但實務執行力趨近於零。她曾建議參考美國制度，針對「陪伴動物」用藥採負面表列管理，給予獸醫臨床用藥彈性，卻遭衛福部一口回絕。對於目前政府改以公告700多種藥品並以「貼標」取代「換包裝」因應，陳菁徽說，雖可解決短期問題，但未來針對麻醉藥等管制藥品流向，仍需進行管理與掌握。

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