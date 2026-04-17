紙風車土城演出！吳琪銘、吳昇翰邀約 水獺媽媽與5千親子同嗨

紙風車劇團巨型氣偶在台下與觀眾近距離互動。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委吳琪銘與兒子吳昇翰今天邀請紙風車劇團到新北高工操場演出兒童劇「紙風車幻想曲」，吸引超過5千位大小朋友同樂，巨型氣偶在台下近距離互動，讓小朋友嗨翻，民進黨立委暨新北市長候選人蘇巧慧也到場與親子共享歡樂時光。

演出由紙風車經典角色「巫頂」擔任串場，生動活潑帶領孩子進入精彩故事，還有大型氣偶走到台下跟小朋友近距離互動，相當吸睛，節目融合戲劇、默劇、多媒體與音樂，讓孩子在笑聲中學習勇氣與想像力，活動現場設有親子遊戲、美食攤位，吸引眾多家庭參與。

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蘇巧慧在活動開場前也與現場小朋友同樂，透過有趣問答，和小朋友開心互動，展現「水獺媽媽」的親和魅力。她說，非常高興吳琪銘、吳昇翰再次於土城舉辦紙風車親子劇活動，不管大人、小孩，臉上都充滿了笑容，看得很開心，做為民意代表，就是把選區、地方建設，將舞台布置好，找來最好的演出者，居民也覺得開心，「這就是我們的工作」，希望未來活動還要持續。

吳琪銘指出，孩子的成長不只在課堂上，更需要藝術與文化的滋養，因此持續邀請優質本土劇團深入地方，讓更多孩子有機會接觸表演藝術，也藉藝文活動凝聚地方。

民進黨新北市議員參選人吳昇翰說，每年舉辦紙風車表演真的非常感動，相信給小朋友創意的翅膀，他們就能飛出無限的未來，他希望未來能跟蘇巧慧在地方舉辦更多的藝文活動，讓土城、樹林、三峽、鶯歌成為充滿創意、故事與愛的地方，小朋友都能在這個環境安心長大。

活動另結合內政部國土署「街道醫生」投票計畫，邀請民眾參與公共建設提案，若投票進入全國前10名，可爭取中央全額補助，優先改善裕生路及樂利國小周邊人行道環境，提升學童通行安全，現場攤位透過換取文具贈品方式，吸引眾多民眾關注、投票。

紙風車劇團造型氣偶在台下近距離互動，小朋友爭相伸手觸摸，氣氛相當嗨。（記者黃政嘉攝）

活動另結合內政部國土署「街道醫生」投票計畫，攤位透過換取文具贈品方式，吸引眾多民眾關注投票。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委暨新北市長候選人蘇巧慧（前排右3）也到場與親子同樂。（記者黃政嘉攝）

民進黨立委吳琪銘（前排左8）今邀紙風車劇團到新北高工操場演出兒童劇，逾5千位大小朋友參與。（記者黃政嘉攝）

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