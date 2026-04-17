温世政提南投「敬老卡點數累計」 當月沒用完併入下月使用

民進黨南投市長參選人温世政，提出長輩「敬老卡點數累計」政見。（温世政團隊提供）

南投縣幅員遼闊、交通不便，長輩常要搭車到外地看病，常有人反映敬老卡點數月底就歸零，民進黨南投縣長參選人温世政提出「敬老卡點數可累計」政見，長輩當月敬老卡點數用不完，可留到下個月累計併用，讓偏鄉長輩能更彈性使用該張卡片。

温世政在臉書公布他的「敬老卡點數可累計」政見，他指出，南投縣幅員遼闊、交通不便，長輩必須搭車到外鄉鎮甚至外縣市就醫，有的人當月多坐幾次計程車，1000點（即1000元）點數就用光，但下個月外出次數少，點數沒有用完，月底就歸零，感覺非常可惜。

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温世政說，政策不是好看而已，更要好用，敬老卡的使用也應更有彈性，因此提出「敬老卡點數可累計」政見，當月1000元點數沒有用完，剩下多少就累計到下個月一起使用，有的長輩可利用多出來的點數，外出多坐幾趟計程車。此外，偏鄉長輩到外地就醫，用敬老卡坐計程車，單趟僅補助100元，其他車資要自付，若能當上縣長，會由縣府提高車資的補助金額，減輕長輩的負擔。

據了解，南投縣府一年敬老卡經費編列8000多萬元，敬老卡每月有1000點（元），長輩可用來搭公車、長途客運、計程車，當月點數沒用完月底即歸零，下月再給新的1000點。而搭計程車單趟補助100元，來回算2趟，1天最多補助4趟。

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