鄭麗文赴中申請補助跑程序 知情人士：應回歸民主基金會機制

台灣民主基金會。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文率團高調訪中，與中共總書記習近平會面，行程費用480萬元卻驚傳向外交部捐助成立的「台灣民主基金會」申請政黨補助。知情人士今（17）日表示，台灣民主基金會屬國家級基金會，訂有完善的捐助暨組織章程及明確的組織架構與運作規範，各政黨中央黨部本就有提案申請補助的權利，相關案件應回歸基金會既有制度與機制妥善處理。

台灣民主基金會16日發表聲明指出，鄭麗文赴中一案「尚未進入核銷階段」，後續將依中國國民黨提出的單據憑證及成果報告，依章程與相關法規辦理。顯示案件目前仍在既定行政程序中。

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知情人士今天向記者說，相關案件應回歸台灣民主基金會既有制度與機制處理。該基金會屬國家級基金會，訂有完善的捐助暨組織章程，明確規範組織架構與運作，並設有政黨補助，以及國內學術界、智庫與非政府組織補助之計畫作業要點。依基金會現行補助機制，各政黨中央黨部本就有提案申請補助的權利，並須依既定程序送件審查。

前述人士補充，就政黨補助預算而言，依《財團法人臺灣民主基金會捐助暨組織章程》第18條規定，民主基金會每年最多可編列新台幣3000萬元用於各政黨申請「從事民主人權相關活動」，並依立法院政黨席次比例分配。因此，國民黨與民進黨每年可運用預算約1300至1400萬元，民眾黨約200餘萬元。實務上，各政黨長期皆依此制度申請並運用相關補助。

民主基金會聲明亦提及，「有關補助案等行政作業一切依法依規處理」，並因本案受到各界關切，將相關提醒與建議提至董監事會討論。該人士強調，民主基金會董事會由跨黨派產官學、政黨代表及非政府組織人士組成，制度設計本即具備審議與制衡機制。因此，對於相關補助案的後續處理，宜回歸民主基金會既有運作機制與董監事會審議程序。

身兼台灣民主基金會董事的民進黨團書記長范雲今天也向記者說，身為基金會董事必將嚴格把關核銷等內部程序，兼任董事長的立法院長韓國瑜也應遵守規定，嚴格審視該案。

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