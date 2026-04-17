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    首頁 > 政治

    近20年首次同額競選！民進黨宜縣黨部主委改選 邱嘉進：宜蘭隊大團結

    2026/04/17 18:23 記者游明金／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣黨部下屆主委改選，僅現任主委邱嘉進（右）登記參選。（民進黨宜縣黨部提供）

    民進黨宜蘭縣黨部下屆主委改選，僅現任主委邱嘉進（右）登記參選。（民進黨宜縣黨部提供）

    民進黨宜蘭縣黨部下屆主委將於5月24日改選，今天完成參選登記；僅有現任主委邱嘉進1人登記參選，爭取連任；這是民進黨宜蘭縣黨部主委近20年來首次同額競選。

    邱嘉進說，這樣的結果象徵民進黨宜蘭隊的大團結，他將持續以專職主委角色，全力贏回2026縣長選舉，找回宜蘭人的光榮與驕傲。

    今天下午5點，民進黨宜縣黨部第21屆主任委員暨縣黨代表選舉與2026年第22屆全國黨員代表大會代表選舉登記截止。縣黨部主委僅有現任主委邱嘉進1人登記參選。

    邱嘉進說，這樣的結果象徵2026民進黨宜蘭隊的大團結，同時感謝所有黨員同志、先進前輩，以及一路相挺的夥伴們，給予嘉進肯定與支持，這份支持他會放在心上，也會化為繼續前進的力量。

    邱嘉進指出，在宜蘭這塊民主聖地，所有同志曾共同打拚、共同承擔，也曾一起走過高峰與低谷，越是在關鍵時刻，越需要團結一致、穩健前行，這次同額競選不是個人的光榮，而是全體同志對團結的期待，以及對未來的期盼。

    邱嘉進說，未來將持續以專職主委的角色，全力扮演整合協調的桶箍，凝聚基層力量，壯大組織戰力，協助民進黨各級提名同志迎戰2026，重新找回屬於宜蘭人的光榮與驕傲。

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