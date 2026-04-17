淡江大橋「橋見未來」李四川、蘇巧慧同橋較勁互別苗頭

新北市府舉辦淡江大橋「橋見未來」活動，藍、綠市長參選人李四川（右二）、蘇巧慧（左二）分立市長侯友宜（右三）兩側，同橋較勁互別苗頭。（記者翁聿煌攝）

新北市政府17日在淡江大橋舉辦「淡水八里、橋見未來」與市民相見歡活動，國民黨與民進黨新北市長參選人李四川與蘇巧慧不約而同到場，拍團體照時分立新北市長侯友宜左右兩側。侯友宜說，淡江大橋能夠落成啟用，包括立委蘇巧慧、前行政院秘書長李四川，一起克服困難，大家都有功勞。

侯友宜說，淡江大橋啟用，謝謝40年來中央與地方共同面對淡江大的興建，這段期間中央與地方共同合作，讓淡江大橋能夠順利完工，這絕非一人或一己之力能夠進行的，所以他充滿感恩，他也感謝淡水與八里區民在這段時間忍受環境與交通不便的衝擊。

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侯友宜被媒體問到，台北市長蔣萬安說要全力為李四川輔選，侯友宜打算怎麼做？侯友宜回應，李四川對新北市非常了解，從最基層的公務人員出身，努力務實為台灣奉獻、為新北市付出，他相信不管是誰參選，都是希望新北會更好，台灣會更好。

李四川被問到他與蘇巧慧的民調差距愈來愈近，李四川說，民調他會做參考，他也會做檢討。

蘇巧慧說，其實淡江大橋，真的就是當時新北市議員鄭宇恩、前立委呂孫綾還有她一起爭取預算，然後歷任行政院長從賴清德、蘇貞昌、陳建仁到現在卓榮泰，大家接力努力，還有侯友宜市長和新北市府團隊，大家全力協助，讓今天這座橋真的在中央地方一起努力後，成為台灣的新地標。

蘇巧慧被問到怎麼看現在民調好像跟李四川越來越接近，她說，民調當然都是參考，但是在她宣布參選6百多天以來，感謝市民朋友在認識她之後，願意肯定她，給她這樣的支持，所以看得出來她的民調確實是一直在往上，證明她現在的方向符合大家的期待，就是溫暖、創新、會做事。

對於藍白合可能4月底就會完成，蘇巧慧表示，她一直以來都抱持著一對一的心情在準備這場選戰，所以對手們的初選不多做評論，都給予祝福。

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