民進黨南市黨部主委選戰開打 郭國文對決林志展

台南市議會副議長林志展（中）登記參選民進黨台南市黨部主委一職，為地方政壇投下震撼彈。（民進黨台南市黨部提供）

民進黨2年1次黨職選舉將在5月24日登場，改選黨代表、地方黨部主委，領表登記作業今天截止。南市黨部主委由立委郭國文登記參選連任，將面對副議長林志展挑戰，當選人將扛起年底地方大選輔選重任。

民進黨台南市黨部統計，此次受理黨職改選領表登記作業，總計登記參選人數，主任委員2人（應選1人）、全國黨代表54人（應選42人）、市黨代表66人（應選62人）。台南市作為民進黨大票倉能否順利整合、迎戰大選，引起各界高度關注。

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郭國文表示，決定承擔責任再戰主委，他強調多位立委皆曾兼任黨職，立委林俊憲更為現任中常委，大家在民進黨栽培下當選公職，有責任維持政黨理念與奮鬥精神，因此選擇挺身而出，提出未來三大策略「團結一致、議會過半、擴大參與」。

林志展則提出四大政見主軸，包含「推動青年參與」、「穩定後盾系統」、「設立政策轉譯機制」及「整合在地戰力」，他強調主委必須是「最大公約數」，誓言發揮跨域協調能力，帶領綠營在年底九合一選舉，及二○二八總統大選贏得壓倒性勝利。

現任市黨部主委郭國文登記參選拚連任。（郭國文提供）

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