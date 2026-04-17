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    首頁 > 政治

    民進黨台北市黨部主委選舉登記截止 吳沛憶同額競選

    2026/04/17 17:34 記者何玉華／台北報導
    吳沛憶（左）日前與沈伯洋一起到台北市議，會拜會民進黨籍議員爭取支持。（資料照）

    吳沛憶（左）日前與沈伯洋一起到台北市議，會拜會民進黨籍議員爭取支持。（資料照）

    民進黨2年一次的黨職選舉5月24日登場，今（17日）登記截止，台北市黨部主委張茂楠兩屆任期屆滿，不再參選，僅有立委吳沛憶登記參選主委，同額競選。

    吳沛憶表示，參選主委是為了黨務革新，推動首都黨部年輕化、走進社區，不只要做北市第一個女性主委，也要結合民間力量推動國際交流、全民運動及藝術文化活動。

    吳沛憶曾任台北市議員，日前與盛傳將參選台北市長的沈伯洋，到台北市議會拜會民進黨籍議員，當時就提到是回娘家拜票爭取支持，也強調未來若當選主委，要全力協助民進黨所推派的台北市長參選人，黨部和競選辦公室要全力合作，並跟議會黨團協同作戰。

    吳沛憶在登記參選主委時也表示，她有兩個任務；首先就是打好年底的選戰，市長、議員全壘打。其次是推動黨務革新，讓大家看見首都黨部團隊改革的誠意。

    吳沛憶今天表示，參選主委是為了黨務革新，未來有很多事要做。這段時間她持續拜會地方、與各界交換意見，要推動首都黨部年輕化、走進社區，預計成立影音小組、政策平台強化回應民意、貼近市民需求。她不只要做北市第一個女性主委，也要結合民間力量推動國際交流、全民運動及藝術文化活動，讓市民看見首都黨部的願景。

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