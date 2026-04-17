籲政府修法停徵娛樂稅 民眾黨團：舞廳課稅應減半、酒吧改課20％

台灣民眾黨立法院黨團17日舉行「大砍娛樂稅 真正減輕人民負擔」記者會。（記者方賓照攝）

立法院前日初審通過「娛樂稅法」修正草案，刪除電影、歌唱、舞蹈、戲劇、音樂演奏及競技比賽，僅保留舞廳、高爾夫球場等娛樂稅，並授權地方政府可停徵。對此，民眾黨團今表示，該稅自1930年代至今早已不合時宜，如今「娛樂稅法修正草案」通過財委會初審，未來將積極推動稅制改革，減輕民眾荷包負擔。

立委洪毓祥表示，看電影、戲劇表演在今日社會早已非奢侈消費、非少數人特權，他批評政府左發「文化幣」，右課娛樂稅是「邏輯錯亂」，並引述學者專業意見表示，目前的娛樂稅稽徵成本高達14%至22%、不符成本效益，是把人民當肥羊、在文化消費上多剝一層皮。

請繼續往下閱讀...

立委劉書彬補充，民眾黨團主張將「娛樂稅法」第2條第1項第1至第4款全部刪除，意即將電影、演唱會、戲劇、音樂演奏及職棒、職籃和電競等同類型賽事取消課徵娛樂稅，落實量能課稅原則，防杜不必要稅負負擔；至於保留課稅項目，劉進一步指出，舞廳、舞場稅率應自100%降至50%，酒吧等娛樂場所由50%降至20%，高爾夫球場則降為10%。她以演唱會為例強調，一張約3千元的演唱會門票未來若免徵娛樂稅，民眾可省約75元，是人民的小確幸。

劉書彬直言，立院先前已三讀「財政收支劃分法」，地方政府財源大幅增加，使一年僅約20億元的娛樂稅不具關鍵財源地位，呼籲政府應速落實財劃法，同時推動稅制改革，真正減輕人民負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法