為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭敬嚴宣布不選了 何元楷喊「四個全力」

    2026/04/17 16:33 記者俞肇福／新北報導
    國民黨新北市議員第11選區黨內初選參選人何元楷。（記者俞肇福翻攝）

    國民黨新北市議員第11選區黨內初選參選人何元楷。（記者俞肇福翻攝）

    國民黨新北市第11選區議員初選民調結果昨天揭曉，由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭被國民黨考紀會處分停權一年，對手、立委羅智強辦公室主任何元楷昨天（16日）也同時宣布自己當選，今天更高調舉辦謝票記者會；但下午蕭敬嚴無預警在臉書宣布將退出國民黨新北市議員提名，不會參與這次的市議員選舉。對於蕭敬嚴退選，何元楷稍早也發表看法。

    何元楷表示，不管如何，他已經為年底選舉做準備，一刻不鬆懈，為國民黨贏下一席議員，全力以赴輔選李四川選上新北市長。

    何元楷說，國民黨在新北市議會的席次不能少，他已經在為年底大選做準備，一刻都不能鬆懈，為的就是要為國民黨贏下汐止金山萬里關鍵的一席議員，國民黨在新北市議會的席次不能少！他也一定會全力以赴的輔選李四川當上新北市長，未來一起和李四川為新北市民服務。

    何元楷進一步說，接下來，他有4個全力。全力幫助李四川，贏得新北市長選舉。全力為國民黨贏下汐萬金這一席議員，讓國民黨在新北市議會穩定過半。全力支持並輔選立法委員廖先翔，協助推動地方建設、強化選民服務、2028穩定連任。全力伸張、捍衛國民黨立法院黨團的政策主張，幫助國民黨2028重返執政。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播