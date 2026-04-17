蕭敬嚴宣布不選了 何元楷喊「四個全力」

國民黨新北市議員第11選區黨內初選參選人何元楷。（記者俞肇福翻攝）

國民黨新北市第11選區議員初選民調結果昨天揭曉，由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭被國民黨考紀會處分停權一年，對手、立委羅智強辦公室主任何元楷昨天（16日）也同時宣布自己當選，今天更高調舉辦謝票記者會；但下午蕭敬嚴無預警在臉書宣布將退出國民黨新北市議員提名，不會參與這次的市議員選舉。對於蕭敬嚴退選，何元楷稍早也發表看法。

何元楷表示，不管如何，他已經為年底選舉做準備，一刻不鬆懈，為國民黨贏下一席議員，全力以赴輔選李四川選上新北市長。

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何元楷說，國民黨在新北市議會的席次不能少，他已經在為年底大選做準備，一刻都不能鬆懈，為的就是要為國民黨贏下汐止金山萬里關鍵的一席議員，國民黨在新北市議會的席次不能少！他也一定會全力以赴的輔選李四川當上新北市長，未來一起和李四川為新北市民服務。

何元楷進一步說，接下來，他有4個全力。全力幫助李四川，贏得新北市長選舉。全力為國民黨贏下汐萬金這一席議員，讓國民黨在新北市議會穩定過半。全力支持並輔選立法委員廖先翔，協助推動地方建設、強化選民服務、2028穩定連任。全力伸張、捍衛國民黨立法院黨團的政策主張，幫助國民黨2028重返執政。

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