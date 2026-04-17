蕭敬嚴退選改提何元楷？ 國民黨新北市黨部：提名小組擇期討論

國民黨新北市黨部今午發布聲明，後續將提請本會提名審查小組召開會議，討論該選區後續相關事宜。（圖由國民黨新北市黨部提供）

國民黨新北第11選區市議員初選民調，由蕭敬嚴勝出，但蕭被國民黨考紀會處分停權1年，本來說會提申訴，今午卻突然決定宣布退出此次提名，不參與這次的選舉，盼一切回歸平靜；蕭敬嚴退選後，是否改提民調第二名的何元楷？國民黨新北市黨部主委黃志雄回應，相關辦法並沒有遞補條例，因此流程須回歸到提名小組做討論，討論產生人選的機制，確定人選後再提到黨中央。

黃志雄表示，蕭敬嚴退選後，整個流程會回到國民黨新北市黨部的新北市委員會裡面的提名小組來做討論，因為本來相關辦法裡面就沒有所謂的遞補條例，所以流程還是要回歸到提名小組，擇期召開，討論產生人選的機制，是遞補還是其他方式，這塊會再重新討論。

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提名小組何時會召開討論？黃志雄表示，因為現在（蕭敬嚴退選）這個才剛發生的事情，「基本上，我們擇期會來召開啦」。

提名小組討論後，是否需要再呈報黨中央？黃志雄說明，提名機制最後流程一定是到中央黨部去，確定人選後，一定會提到中央黨部去做提名，黨中央中常會通過，那就正式核定提名。

針對蕭敬嚴退出選舉一事，國民黨新北市黨部今午發布聲明指出，依據本黨相關選舉辦法，後續將提請本會提名審查小組召開會議，討論該選區後續相關事宜。

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