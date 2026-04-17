許毓仁：3800億+N版本不負責任 別讓國防預算成習近平槓桿

NOWNEWS今日新聞17日舉辦「台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇，前國民黨立委許毓仁等人與會。（記者羅沛德攝）

「軍購不是訂Uber Eats，不是今天訂、明天就會送達！」，前國民黨立委、現任華府「哈德遜研究所」研究員許毓仁今（17）日對國內國防特別預算僵局嚴厲示警。他直言，美方看軍購是在檢視台灣自我防衛的決心，若內部持續紛擾，台灣將喪失在美中賽局中的主動權。他更引用羅斯福總統名言批評，若國防能力降低，「手上什麼都沒有，拿什麼去跟人家談判和平？」

批藍營版本「不負責」 許毓仁：軍購非訂珍奶「隨訂隨有」

針對國民黨提出的「3800億加N」軍購版本，許毓仁今天在「今日新聞」論壇上，以過去在國防外交委員會的專業背景直指「不可行」。他比喻，軍購武器與彈藥需要排入生產流程，並非像訂珍奶或Uber Eats外送一樣迅速，「今天這些美國人來跟台灣講重話，是因為情況真的很危急。」

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他批評，「+N」的概念在執行與操作面上完全不負責任，且史無前例。他直言，若台灣用這種態度面對美方，美方將無法信任台灣的防衛決心，甚至可能導致國軍在前線面臨「有槍無彈」的窘境，「這種做法就像打棒球每一球都在短打，完全沒有全局戰略。」

許毓仁表示，他認同兩岸需要交流對話，但必須建立在實力的基礎上。他引用美國前總統羅斯福指出，「可以手拿著一個大棍子，但是輕聲地說話。」他質問，當台灣自我防衛能力完全降低，且還要依賴別人願意賣什麼才願意編預算時，「哪裡有辦法去跟對方談什麼樣的一個和平」？

他強調，美中競爭是系統性的，台灣已因歷史的必然因素成為競爭的「節點」。當台灣走入這個賽局，就應盡力降低變因，而最大的變因就是「自我防衛的決心」。若台灣釋放出的對外訊號模糊，連盟友都會質疑，「如果連自己都不確定要不要自我防衛，我們為什麼要來保護你？」

警示5月14日「川習投票」 呼籲立院停止全面杯葛

許毓仁也引述同行的前美國海軍少將蒙哥馬利所言指出，5月14日正進行一場「全國性選舉」，實際上是習近平與川普兩人在投票決定台灣的命運。他警告，若台灣內部不穩定、軍購案不過，習近平將對川普產生「槓桿效應」，利用台灣內部紛爭作為籌碼，甚至在台灣還沒準備好之前，就已在美中交易中被犧牲。

他奉勸昔日的立院老同事，作為反對黨，絕對可以用「預算凍結」或「設定指標」等立法工具進行強力監督，而不是採取全面的杯葛。他並強調，北京對台態度不會因政黨更迭而改變，也沒有因為國民黨主席鄭麗文訪中而停止軍機、艦擾台，若台灣因為內鬥導致防衛空虛，讓前線國軍沒武器保衛家園，「那我們什麼都沒有了」。

許毓仁最後呼籲，台灣應從「尋求保護者」進步到「區域安全貢獻者」。除軍購外，台灣應在國防供應鏈、科技、AI及半導體上展現貢獻。他說，「我們要問的問題不是美國會不會支持台灣，而是台灣是不是已經準備好，成為一個值得被支持的盟友？」

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