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    首頁 > 政治

    蕭敬嚴宣布退選！ 徐巧芯：不改就慢走不送

    2026/04/17 16:40 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨新北第11選區議員初選民調由蕭敬嚴勝出。（圖擷取自「蕭敬嚴」臉書）

    國民黨新北第11選區議員初選民調由蕭敬嚴勝出。（圖擷取自「蕭敬嚴」臉書）

    國民黨新北市第11選區議員初選民調16日出爐，由前藍營發言人蕭敬嚴勝出，因蕭被考紀會處分停權一年，民調勝選引發黨內質疑，蕭今午宣布退出議員提名，不會參與這次選舉。對此，國民黨立委廖先翔回應「沒有意見」；立委徐巧芯則直言，若能誠懇檢視過去言行、停止將反彈歸咎為「霸凌」，未來仍大有可為，否則「慢走不送」。

    國民黨新北市議員第11選區初選結果16日揭曉，雖然是蕭敬嚴獲勝，但由於他遭停權一年，昨日登記參選的何元楷也在第一時間發文表示自己通過初選。何元楷今更在立法院與20多位國民黨立委一同召開記者會，哽咽表示，謝謝這麼多藍委出席相挺，並強調初選在制度上、法理上「就是我勝出」。

    不過，蕭敬嚴稍早表達退選。對此，立委徐巧芯指出，對於蕭男退選這件事，她只想說，僅是停權一年而已，如果能夠重新檢視這些日子以來的言行，是如何傷害眾多國民黨人，真實且誠懇的做出改變，不要再把自己傷害他人，造成的反作用力說成「霸凌」，願意國民黨繼續努力作戰，未來仍大有可為，反之則慢走不送。更直言「祝福你。」

    國民黨立委徐巧芯直言，若能誠懇檢視過去言行、停止將反彈歸咎為「霸凌」，未來仍大有可為，否則「慢走不送」。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯直言，若能誠懇檢視過去言行、停止將反彈歸咎為「霸凌」，未來仍大有可為，否則「慢走不送」。（資料照）

    國民黨新北第11選區議員初選民調勝出的對手蕭敬嚴遭考紀會處分停權一年，國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷今（17）日在多位藍委站台下舉辦謝票記者會直接宣布初選通過。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨新北第11選區議員初選民調勝出的對手蕭敬嚴遭考紀會處分停權一年，國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷今（17）日在多位藍委站台下舉辦謝票記者會直接宣布初選通過。（記者叢昌瑾攝）

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