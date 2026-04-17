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    首頁 > 政治

    讓人民開心看演唱會！盧秀燕挺廢娛樂稅：盼中央補入缺口就好

    2026/04/17 16:27 記者張軒哲／台中報導
    台中市長盧秀燕挺廢娛樂稅。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕挺廢娛樂稅。（記者張軒哲攝）

    立法院初審通過《娛樂稅法》修正草案，授權地方政府可停徵。台中市長盧秀燕今（17日）表示，雖然台中市某一方面稅收會減少，大概會減少兩億，但是支持。因為有兩個原因，這些娛樂稅是針對人民要去看運動賽事、演唱會、看電影，或者是各種影視活動所課的稅，這不應該課稅，因為要讓人民輕鬆，所以主張也支持娛樂稅應該要取消。

    立法院初審通過《娛樂稅法》修正草案，刪除電影、演唱會、藝文表演及競技比賽課徵項目，並授權地方政府可停徵。

    針對此議題盧秀燕說，同時另外一方面，把娛樂稅取消的話，他們會願意來舉辦各種的運動賽事，包括影視業、開演唱會的人，不會負擔那麼沉重的稅，才會多多地舉辦，讓人民有更好的娛樂，更好的運動賽事可以享受。

    盧秀燕說，她當立法委員的時候，自己就帶頭修法，要減掉娛樂稅，台中市現在是她主政，也支持，雖然會讓台中市稅收減少兩億，但是輕稅簡政，支持運動賽事，支持演唱會，支持影視的娛樂景氣，這是應該要做的。同時也希望中央能夠聽見地方民生，能夠把稅補進來，看台中少兩億就補兩億，讓國家稅收能夠輕稅簡政，這是正確的方向。

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