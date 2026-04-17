批中國「害台」10措施 陸委會：極度廉價的騙局

陸委會副主任委員沈有忠強調，中共在「習鄭會」後公布的10項促進兩岸交流合作政策，有強烈「促統、促融」的政治前提，本質上是「舊瓶裝舊酒」，顯示中共已「黔驢技窮」。（陸委會提供）

東海大學中國大陸區域發展研究中心今（17）日舉辦「鄭習會對台灣地方選舉與統獨勢力消長的影響」座談會，陸委會副主委沈有忠在會中強調，中共在「習鄭會」後公布的10項促進兩岸交流合作政策，有強烈「促統、促融」的政治前提，本質上是「舊瓶裝舊酒」，顯示中共已「黔驢技窮」。

沈有忠指出，包括農漁產品輸中、觀光自由行的開放及兩岸航點航班等議題，兩岸早有官方的協商機制，都是中共以政治因素單方面喊停，或刻意不執行協議。中共單方面破壞兩岸交流與互信在先，現在又拿出舊的政策，說要釋放善意，根本是極度廉價的騙局。

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沈有忠說，在台灣農漁產品輸中議題，甚至要求必須建立在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治前提才願意溝通協商；中共此舉在在凸顯只是把台灣農漁產品當成統戰工具，必須同意中共設下的政治前提才能開放。這種「說開就開、說斷就斷」的對台政策，如同過往對台灣農漁業「養套殺」伎倆，完全稱不上是「惠台」，更像是「害台」。

沈有忠強調，中共一貫對台採取「和戰兩手」策略，此次國民黨主席鄭麗文訪中期間，中共軍機艦持續擾台，甚至在東海、黃海實施管制與實彈射擊的演練，威嚇意味十足。「鄭習會」後刻意公布10項對台政策措施，又說成是和平、惠台，其實就是把在野黨當成棋子，企圖達到統戰與分化台灣的目的。

沈有忠指出，中共堅持「一國兩制」、「一中原則」的「九二共識」，早已被台灣絕大多數的民意拒絕。這次透過「習鄭會」發布的「大禮包」，仍要強加「九二共識」的外衣，若是天真、鄉愿地接受，長遠來看只會傷害中華民國主權和台灣人民自由民主的生活方式。

沈有忠表示，這次公布的對台政策措施，多數可在兩岸既有協商機制上展開溝通。如果北京真有善意，可以直接依循正常管道、在不預設任何政治前提下，與我民選政府展開協商對話，而不是利用在野黨來放話。

沈有忠強調，中共這種「強加政治前提」、「開了又斷、斷了又開」的對台政策充滿政治算計，對兩岸關係正向發展毫無助益。他呼籲中共正視中華民國的存在，相關政策直接與我民選政府對話協商，也呼籲在野黨看清中共意圖消滅中華民國、併吞台灣的野心，不要成為中共對台統戰的傳聲筒。

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