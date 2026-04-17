公督盟今頒獎上會期30優秀立委 國、眾這理由慘「掛蛋」

公督盟今（17）舉行第11屆第4會期「優秀立委」頒獎典禮，圖為優秀立委受頒獎項。（記者陳治程攝）

公督盟日前公布立法院上會期（第11屆第4會期）立委評鑑結果，最終有30位優秀立委脫穎而出、8位立委「待觀察」，並於今（17）日頒獎；值得一提的是，30位優秀立委清一色出自民進黨團。公督盟理事長謝東儒解釋，國民黨、民眾黨團該會期因拒絕提供公費助理聘用等資訊，不符所謂的「陽光透明原則」，得獎數「掛蛋」。

謝龍介、林憶君、劉書彬 主提案數為0

社團法人公民監督國會聯盟（下稱公督盟）今舉行立法院第11屆第4會期「立委評鑑」頒獎典禮，共計30位民進黨委員獲頒「優秀立委」，包含內政委員會蘇巧慧、黃捷；外交國防委員會陳冠廷；財政委員會鐘佳濱，以及司法法制委員會陳培瑜等人，另有8位立委「待觀察」，包含國民黨外交國防立委陳永康、教文委員會立委謝龍介等，至於優秀黨團幹部則從缺。

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公督盟理事長謝東儒表示，公督盟立委評鑑基於憲法賦予之立委職權設計評鑑指標，共計24大項、51指標，並由上千位公民參與評鑑，落實「參與式民主」概念；然而，國民黨、民眾黨本會期拒絕揭露公費助理聘用、立委兼職等資訊，不符公督盟「優秀立委」陽光透明原則，因而無緣獲獎。

口頭質詢率 高金素梅最低

此外，公督盟更點出國民黨立委謝龍介、民眾黨前立委林憶君和現任立委劉書彬，在上會期主提案數竟然「掛0」，痛批他們月領逾20萬元公帑、卻連1條法律修正案都研擬不出來，有愧選民託付；口頭質詢率方面則由無黨籍立委高金素梅以30%「敬陪末座」，假認真、真偷懶。

主導封殺預算審議 傅崐萁、黃國昌、韓國瑜扣重分

公督盟執行長張宏林特別點名國民黨黨團總召傅崐萁、民眾黨黨主席黃國昌，以及立法院長韓國瑜，指出他們上會期應審預算卻「一毛未審」主導封殺，因而對2人重扣5分；至於立法院長韓國瑜則「責無旁貸」扣3分，譴責其集體怠職、將預算審議淪為政治操作的行徑。

公督盟另指出，本屆立法院第四會期出現6大亂象，包含惡意拖審預算、議事問政怠惰、藍白持續黑箱、爭議法案新高、破壞國安韌性，以及棄守國家主權；同時呼籲韓國瑜應落實強化「機密會議」規範、積極凝聚國家共識，並嚴守院長議事中立，別讓國會成為國安、主權以及民主法治的最大破口。

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