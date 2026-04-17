促5月川習會前通過國防預算 美退將：台灣需要「商購」別抹煞它

蒙哥馬利直言，「抹煞DCS將會適得其反且愚蠢，這會直接削弱台灣與美軍共同作戰的能力」。（記者羅沛德攝）

美國民主防衛基金會網路與技術創新中心資深主任、美國前海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）今（17）日在台北出席論壇時強調，為達成台美軍事上的互相操作性，台灣需要採購的項目包含「直接商購（DCS）」管道，而非僅限於「對外軍售（FMS）」，立法院卻試圖將兩者拆分，對台美之間毫無益處。他直言，抹煞DCS將會適得其反且愚蠢，並呼籲5月初前完成國防特別預算審查，否則命運恐被川習會這場「全國大選」而決定。

蒙哥馬利今天在「今日新聞」舉辦的「台灣關鍵抉擇論壇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇上指出，在軍事層面上，美國與盟友的「作業互通性」（Interoperability）可分為四個層級：最低階的「去衝突化」（de-conflicted）、進階的「協調」（coordinated）、高階的「整合」（integrated），以及最高階的「統一」（unified）。他舉例，美韓軍隊屬於「統一」層級，美日則經過15年努力達到「整合」，美菲則處於「協調」。

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「諷刺的是，美台兩軍最可能共同對抗像解放軍這樣的高端對手，但目前的互通層級卻僅處於最低的『去衝突化』，這完全無法接受」，蒙哥馬利直言，這多半應歸咎於美國因恐懼中國而產生的政治自我設限。他呼籲美台應從技術（加密技術與通聯設備）、流程（重啟演習）及人員（高層互訪與中階軍官培訓）三方面著手修復。

他特別提到，美國在1979年「斷然停止」（cold turkey）了與台灣的所有演習，直到2024年才在國會要求下重啟，「這中間整整斷層了45年，台灣軍隊中早已沒有具備與美軍合作經驗的人員，我們還有很多工作要做。」

警告拆分DCS與FMS「愚蠢且反效果」

針對台灣立法院近期對國防特別預算條例的審議爭議，特別是試圖將「直接商購」（DCS）與「對外軍售」（FMS）拆分的行為，蒙哥馬利嚴詞批評強調，為了達成台美軍事互相操作性，DCS管道不可或缺，因為現代戰爭依賴以軟體為基礎的工程改進，這類創新產品（如無人機、無人水面載具）多存在於DCS計畫中。

「如果你不喜歡某個DCS計畫是因為懷疑有政黨分贓，那就去針對那個計畫，而不是扼殺整個DCS制度」，蒙哥馬利直言，「抹煞DCS將會適得其反且愚蠢，這會直接削弱台灣與美軍共同作戰的能力」。

「川習會」將決定台灣命運 呼籲5月前須通過特別預算

蒙哥馬利更拋出驚人預警，將5月14日的「川習會」形容為一場只有兩個人投票的「台灣全國大選」。他警告，如果台灣想在川普與習近平對坐時，不被列入「犧牲保證」的菜單上，就必須展現身為「模範盟友」的姿態。

他列舉模範盟友的指標，包括投資美國、共同對抗中國、以半導體支撐AI未來經濟，而其中最關鍵的指標是「國防預算佔GDP的3.5%」。蒙哥馬利敦促，台灣三大黨必須在5月初前通過這份預算，否則台灣的命運恐將在5月中旬被他人決定。

台灣非籌碼 應透過國防自主掌握川普時代的主動權

哈德遜研究所資深研究員索伯利克（Michael Sobolik）則從地緣政治角度回應「台灣是夥伴還是籌碼」的質疑。他強調，美國在台灣的利益是多維度的，從1979年「台灣關係法」制訂以來，美國關心的不只是過程，更是美台關係的「實質內容」。

「台灣若落入中國手中，美國在關島及第一島鏈的權力投射將徹底改變。」索伯利克表示，除了戰略意義，台美之間的民主親緣關係與台積電在AI時代的領導地位，都讓台灣成為美國繁榮不可或缺的一部分。

索伯利克認同蒙哥馬利對於「川習會」的觀察，並指出川普的對外政策一向明確：他期望夥伴投資自身的安全，並展現自衛的意志。「川普喜愛以色列，是因為以色列認真對待生存，並為了獲勝而投資國防」索伯利克說，台灣擁有很大的「主動權」，關鍵在於能否在川普與習近平見面前，順利將國防預算提升至3.5%。

索伯利克指出，美國國會希望看到台灣準備好進行「不對稱作戰」，具備韌性且擁有關鍵平台的本土生產能力。他最後呼籲，「習近平最不希望你們相信的就是『台灣擁有主動權』，他的任務是孤立台灣並讓你們感到無力，但只要通過這份預算，台灣就能強化與美國關係的基礎，處於非常有利的地位」。

索伯利克指出，美國國會希望看到台灣準備好進行「不對稱作戰」，具備韌性且擁有關鍵平台的本土生產能力。（記者羅沛德攝）

美國前海軍少將蒙哥馬利強調，為達成台美軍事上的互相操作性，台灣需要採購的項目包含「直接商購（DCS）」管道，而非僅限於「對外軍售（FMS）」，立法院卻試圖將兩者拆分，對台美之間毫無益處。（記者羅沛德攝）

「台灣關鍵抉擇論壇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗」論壇。（記者羅沛德攝）

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