8度獲「優秀立委」 王美惠：持續認真打拚

民進黨立委王美惠連8次獲公督盟「優秀立委」肯定。（立委王美惠辦公室提供）

公督盟公布第11屆第4會期立委評鑑結果，民進黨嘉義市立委王美惠獲頒「優秀立委」肯定，王於本屆已連續4個會期獲選「優秀立委」，而在兩任立委任內共累計8次獲選「優秀立委」，以及6度獲口袋國會「優良立委」肯定。

王美惠說，感謝鄉親一路以來的支持與鼓勵，將這份得獎的喜悅，與大家一同分享，未來也會持續秉持認真打拚的初心，不會辜負鄉親對她的期待。

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王美惠也是民進黨嘉義市長參選人，去年10月獲徵召參選以來，持續立院問政與勤走基層的「雙軌日常」，人氣持續不墜，將與代表藍白的民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統競逐年底嘉義市長選舉。

王美惠說，她本屆第4會期上擔任內政委員會召委，任內仍積極推動多項攸關國家發展的法案審查。面對詐騙問題日益嚴重，她安排「詐欺犯罪危害防制條例」審查，修法提高刑度，並調整加害人自首自白減刑條件，以強化打詐力道，相關修法獲朝野一致支持，順利三讀通過。

面對中國日益複雜的滲透手段，她也安排內政委員會，審查「國家安全法」及「反滲透法」等重要國安法案；在民生議題方面，則針對健全租賃市場召開公聽會，廣納各界意見。

在地方事務上，王美惠強調，她深入基層，透過一場場會勘與協調會，解決鄉親的問題。去年嘉市遭逢百年風災與豪雨侵襲，不論在中央的預算，或是地方的補助，她一步一腳印陪伴地方度過難關。

公督盟公布第11屆第4會期立委評鑑結果，民進黨嘉市立委王美惠（左）獲頒「優秀立委」肯定。（立委王美惠辦公室提供）

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