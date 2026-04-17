蕭敬嚴退選改提他？同學被霸凌到有陰影 何元楷惡劣行徑起底

羅智強（圖左）的辦公室主任何元楷（圖右）先前被爆霸凌同學。（資料照）

國民黨新北市第11選區初選民調由蕭敬嚴勝出，但他被國民黨考紀會處分停權1年，引發爭議。蕭敬嚴今天自行宣布退選，藍營內部將討論是否直接由民調第二名的立委羅智強辦公室主任何元楷遞補。而蕭敬嚴退選前，還有23名立委出席何元楷的謝票記者會替他加油，聲勢浩大。不過，亮眼的排場也引發部分網友不滿，再挖出他過去「霸凌同學」黑歷史，質問國民黨立委「真要挺這種人？」

何元楷宣布參選後，國小同學就在社群沉痛控訴，從國小到國中，何元楷就是那個「霸凌」他的人。國小時，何元楷與另外兩人組成的「三人組」時常霸凌同學，最常盯上一位特教生，惡行包括走廊推撞、搶文具、鞋子灌水，「三人組」甚至還會模仿特教生說話方式，引來哄笑。有時還會把特教生的書包藏到廁所工具間，而該生通常就只是楞著不知如何是好；另外，還有一位氣質較陰柔的同學，也常成為他們言語嘲弄、霸凌的對象。

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爆料同學指出，除此之外，還有非常多人遭殃。有次他上前制止，並向老師反映，結果從那天後，明顯感覺到對方將目標轉向他，下課擦身而過就會被罵一句三字經，後來還變本加厲，從3樓高處向他丟肥皂，「最深刻的一次，是我在馬桶間上廁所，頭上突然被潑水。那種無力感，讓我第一次知道有些人的可惡，是找老師也沒用的。」

爆料同學還說，原以為霸凌行為會隨著國小畢業，就讀不同國中而停止。沒想到，國中後某次下課，在公車上又遇到何，對方竟朝他頭吐口水，將口香糖黏在他頭髮就下車了，「我到現在打字的瞬間，仍歷歷在目，那種污辱、傷害感直至今日還是讓我非常無助、氣憤。」

面對爆料，何元楷先前坦承，小時候自己調皮搗蛋，可能造成師長、同學困擾。「不知道這位同學是誰」，但希望有機會和對方見面釐清。若小時候言行傷害了這位同學，願意誠摯致歉。

然而爆料同學再回應，霸凌就是霸凌，不要拿調皮搗蛋搪塞。他更爆，自己已先在臉書私訊對方卻遭直接封鎖。且何明說不知道這位同學是誰，當天回應時卻將對他的封鎖解除。諷刺的是，何元楷參選聲明中，還稱自己從小到大就熱心助人，並以助人為樂。

何元楷可能替補蕭敬嚴的新聞曝光後，不少網友直呼：「國民黨確定要挺這種人？」還有網友附上畢業紀念冊，留言表示：「我是他的國小同學，這個人是真的壞，我還記得他早自修拿昆蟲箱的泥土丟我、瘋狂用力的踢別人的桌子、還會很用力凹我的手。」

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