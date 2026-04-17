李洋抓體協浮編預算「擋人財路」？馬文君：網路內容不實別再抹黑

國民黨立委馬文君今發出嚴正聲明駁斥，網路言論不僅內容不正確、也與事實不符。（馬文君提供）

運動部長李洋日前稱，上任迄今透過建置制度化流程與嚴格審核，目前已成功減少支出約3億元的預算、經費補助費用「浮編」狀況，而網路上也在流傳一張「李洋抓出協會浮報3億經費到底擋誰財路？」的圖文，其中點名國民黨立委馬文君。馬文君今（17）日發出嚴正聲明駁斥，這些網路言論，不僅內容不正確，也與事實不符，更強調巧固球協會非屬運動部主管、特定體育團體，所以別再抹黑，讓資源回到需要的台灣之光。

馬文君指出，李洋日前受訪稱上任7個月已經省下各協會浮編的3億元預算，但她卻在社群看到不少側翼造謠，刻意連結操作，還製圖將各藍營民代擔任理事長的協會列出，暗指各協會涉浮報預算，包括她擔任理事長的「中華民國巧固球協會」。

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馬文君表示，這些網路言論，不僅內容不正確，也與事實不符，她也提出4點聲明，指中華民國巧固球協會為內政部登記的社會團體，主管機關為內政部，非運動部；巧固球並非奧運、亞運的體育項目，並不屬於「特定體育團體」，所以不受《國民體育法》第39條限制。

另外，馬文君也說，她擔任理事長多年，單純為鼓勵民間，推廣巧固球運動，理事長為無給職，目前任期已屆滿2任，協會擬於今年6月改選新任理事長；協會平時主要工作為推廣巧固球運動，每年舉辦全國師生盃錦標賽暨各級國手選拔賽，及各級學校賽事，但每年倚靠全民運動署補助，對協會經費可謂杯水車薪。

馬文君強調，巧固球在台灣的發展由來已久，且實力世界頂尖，男子排名長年高居第一，已經霸榜長達43年，女子目前則是世界第三、是名副其實的「台灣之光」，但在國內相對冷門，沒有完整的發展、職業體系，導致投入選手不夠多，在資源、經費都有限的狀況，選手不僅拿冠軍沒獎金，還經常要自費出國比賽，在發展路上相當辛苦，這部分還需要外界多給予選手更大支持。

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