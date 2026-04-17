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    首頁 > 政治

    被停權1年初選勝出爆爭議 蕭敬嚴：會依規定向中常會提申訴

    2026/04/17 14:56 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨新北第11選區議員初選民調由蕭敬嚴勝出，但蕭被國民黨考紀會處分停權1年，他說會依規定向中常會提出申訴。（圖擷取自「蕭敬嚴」臉書）

    國民黨新北第11選區議員初選民調由蕭敬嚴勝出，但蕭被國民黨考紀會處分停權1年，他說會依規定向中常會提出申訴。（圖擷取自「蕭敬嚴」臉書）

    國民黨新北第11選區市議員初選民調，由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但蕭被國民黨考紀會處分停權1年，有20天申訴期，目前尚未提出申訴，對手何元楷則自稱初選通過，並在立法院舉辦謝票記者會，逾20位藍委站台支持；蕭敬嚴今受訪表示，他前天才收到（處分書），會在規定期限內向中常會提出申訴，爭取權益。

    國民黨新北市黨部日前對蕭做出停權1年處分，國民黨考紀會13日召開聯席會議與臨時委員會，針對蕭敬嚴違紀言論案核備地方黨部停權1年處分，蕭敬嚴當時強調，將提申訴並訴諸司法，昨天蕭敬嚴初選勝出，遭質疑為何停權還能納入初選民調，藍委徐巧芯痛批組發會和新北市黨部就是「一坨屎」。

    蕭敬嚴昨回應徐巧芯批評「一坨屎」表示，「罵我們的黨中央跟地方黨部是排泄物，哪個國民黨員可以忍」，他今天受訪，對於目前是否已提出申訴？他表示，前天才收到（考紀會停權1年處分）而已，會依照國民黨黨紀處分規程，向中常會提出申訴。

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