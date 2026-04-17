「林北好龍」？吳思瑤轟國民黨惡質政治指控：該道歉就道歉

國民黨副主席李乾龍傳座車遭人裝設定位追蹤器，警方調查發現，該裝置為市面上常見的「防丟定位器」。（記者徐聖倫翻攝）

國民黨文傳會主委尹乃菁指控，國民黨副主席李乾龍的座車疑遭裝追蹤器，並質疑與賴清德總統有關，經過警方調查發現，該裝置為市面上常見的「防丟定位器」。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今直言，「栽贓抹黑者要付出代價！該報案不報案，是你家的事。該道歉就道歉，是國家的事！」

吳思瑤今日在社群平台發文並附上影片，影片中吳思瑤指出，「李乾龍的追蹤器案，是第2個林北好油事件，簡稱「林北好龍」（高度可能自導自演）。這是現在網友們kuso的。但是我們非常嚴肅地要看待這個議題，也就是說，國民黨的說法完全兜不攏，完全是非常的含糊不清。」

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吳思瑤分析，第一點，發生的時間點：一說2個月前，另一說半年前。第二點，被裝置追蹤器的位置：尹乃菁說是後照鏡，但是李乾龍的司機說是後方的保險桿。所以發生的時間點、位置都講不清楚，這完全就是一個羅生門。但是國民黨非常惡質，把一個事件的核心、事實不明的狀況，這個羅生門的事件硬炒作是「台版的水門案」。「我覺得這就是非常惡質的政治指控」。

吳思瑤說，如果這個事件單純只是李乾龍個人發生在他身上，我們確實可以尊重當事人的權益，他要不要報案、他要不要追究。不過，現在這件事情已經無限上綱，去誣賴到賴清德總統、國家元首。所以說這件事已不是單純李乾龍個人而已，這已經是涉及第三方，而且是公共議題。

吳思瑤反問，所以為什麼國民黨不報案？該報案不報案，是不是就是害怕、心虛？是不是害怕被查出什麼？該報案不報案，是不是害怕被直接戳破誣賴賴清德總統的做法，就是政治的潑髒水。

吳思瑤怒斥，「孰可忍孰不可忍，我真的認為國民黨要為這一齣鬧劇清楚地來還原事實。如果事實是胡亂的、憑空的去惡意栽贓，該道歉就道歉！」

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