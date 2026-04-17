因應九合一選舉 橋頭地檢署設「情資共享平台」查賄提前部署

橋頭地檢署召開「 地方公職人員選舉查察期前策略會議」。（圖：橋頭地檢署提供）

因應2026九合一選舉，橋頭地檢署昨（16）日召開「 地方公職人員選舉查察期前策略會議」，整合各查賄機關能量，提前規劃部署，落實「情資共享、即時反應、協力偵辦」之工作目標。

橋頭地檢署轄內有都會區、偏鄉區及原住民選區，人口結構與社會網絡高度複雜，除市長、市議員、里長外，尚有原民區長、區代表等選舉，特別召集檢、警、調及移民等機關，建立橫向聯繫與縱向指揮之合作機制，會議由橋頭地檢署檢察長郭景東與高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎共同主持。

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會議中由選舉查察執行秘書陳竹君主任檢察官針對轄區選情分析、再由高雄市調查處及警察局就轄區選情概況、地方民情及賄選風險區等事項進行專題報告，並就查察策略進行充分交流。

朱家崎就反賄選強調，應明確傳達「一定會查、一定會抓、一定會罰」之決心，建立跨機關情資整合平台，持續滾動檢討查緝策略，以確保蒐證完整與證據能力，並落實即時偵處機制。同時，將積極推動反賄選宣導工作，凝聚社會共識，確保選務順利進行。

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