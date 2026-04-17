澎湖民主戰將許國英 宣布參選民進黨澎湖縣黨部主委

空大澎湖校友會理事長許國英（中），宣布投入民進黨澎湖縣黨部主委。（記者劉禹慶攝）

下屆澎湖5合1選舉，現任民進黨澎湖縣黨部主委顏家康，獲提名參選澎湖縣議員，傳出前主委盧長在有意回鍋，重掌選戰運籌帷幄之責，但黨內也不乏競爭者，澎湖民主戰將、現澎湖空中大學澎湖校友會理事長許國英，完成登記參選，並獲得忠貞黨員薛博遠在民進黨澎湖縣黨部前舉牌支持。

許國英發出聲明，表示已正式完成登記，參選澎湖民主進步黨第16屆主任委員，在地方急需整合力量，要承擔團結一致贏得2026選戰的責任，懇請黨員先進同志及好友們支持，一起贏（迎）回民意的支持與信賴。

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同時許國英也對黨員同志喊話，因為有共同理念-愛黨愛澎，在縣黨部新任主委的選擇，你的一票可以帶給黨部發展與運作走向透明開放的改變，也可以將地方上真正的民意帶給中央黨部。並提出政見：開放參與～找回活力、勤訪基層～廣納民意、支持中央～溝通地方、團結澎湖～走向新機。

現任空中大學澎湖校友會理事長許國英，早期擺香腸攤跟著民進黨造勢場子跑，被譽為民主香腸，多次選舉都是抬轎者，身為澎湖民主戰將，此次在民進黨澎湖縣長陳光復突然摔倒昏迷，連任之路不明的艱難情況下，毅然決然宣布投入下屆民進黨澎湖縣黨部主委選戰，希望扛起綠營大旗，帶領民進黨贏得今年底五合一大選，但第一關是要能贏得黨員支持，出任澎湖縣黨部主委一職。

民進黨忠貞黨員薛博遠，高舉支持許國英參選主委標語。（記者劉禹慶攝）

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