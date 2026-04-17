放棄新北轉戰彰化縣長？ 黃國昌：講這個都太早了

民眾黨黨主席黃國昌參加彰化隊誓師大會，希望彰化縣揮出全壘打。（記者劉曉欣攝）

彰化縣藍白合不合？國民黨彰化縣長難產，民眾黨主席黃國昌今天（17日）強調，彰化是關鍵的一席，會跟國民黨坐下來溝通來守住彰化。當受訪被問到會不會參選彰化縣長，黃國昌回答「講這個都太早了」，但也認為守住彰化是最重要的事！

各界關注彰化縣長「藍白合」的最新走勢，黃國昌今天到民眾黨彰化縣黨部參加彰化隊誓師大會後受訪表示，彼此都有相同的期許與目標，也期待在彰化可以共同合作，民眾黨在全國各地都是用最大的誠意來推出最強的團隊，給鄉親最好的治理，但是彰化縣目前發展的情勢，確實比較特殊與複雜，必須發揮智慧，好好的幫彰化鄉親組成最好的團隊。

請繼續往下閱讀...

針對國民黨有可能徵召考紀會前主委魏平政參選一事，黃國昌指出，尊重國民黨的黨內民主程序，最重要的是守住台灣第一大縣彰化縣，延續王惠美縣長的政績，讓更多年輕人願意返回彰化服務，這才是最重要的事。

針對民眾黨會不會推派人選參選彰化縣長，或是由黃國昌親自披陣參選，對此，黃國昌的回答都是「講這個都太早了」，但不忘補充，守住彰化才是最重要的事。

民眾黨黨主席黃國昌參加彰化隊誓師大會，強調彰化縣長是關鍵的一席。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法