5國民黨中常委堅持開除黨籍 蕭敬嚴若申訴常會是否受理成關鍵

國民黨新北市第11選區議員初選民調由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出。（資料照）

國民黨新北市第11選區議員初選民調由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭被國民黨考紀會處分停權一年卻還能納入初選民調，引發黨內不滿。國民黨多名具中常委身分的立委就表示，日前就已在中常會提案開除蕭敬嚴，現在黨團5位中常委仍秉持一貫的態度。

蕭敬嚴有20天申訴期，可以在期限內向中常會申訴，但中常會可以不受理蕭的申訴，停權一年的處分案也會就此確定，沒有轉圜的餘地，但目前蕭敬嚴尚未向中常會提出申訴。

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國民黨中常委、立委邱鎮軍表示，對於蕭敬嚴的案子，我們5位中常委會秉持我們一貫的態度，之前我們就已經提出連署代表黨團的心聲，希望黨中央盡速來處理這件事情。這是非常簡單的一件事情，竟然可以處理成這樣子，他個人是感到非常失望，希望黨中央盡快來撥亂反正，誰重誰輕，黨中央應該可以非常明確分辨。

黃仁表示，當初提案是包含黨團、中常委和普羅大眾代表的聲音都已經發出來，希望中常委能夠提案開除蕭敬嚴，中常委在這一次裡面不應該是像一個橡皮圖章，應該尊重中常委的提案來結案。但本來單純的事情變成複雜，造成現在的一個亂象，為什麼會變成這個樣子？要問問黨中央裡面到底是怎麼樣的一個想法，請跟大眾來做說明。

國民黨中常委日前在中常會上提案連署案由內容如下： 有鑑於本黨黨員蕭敬嚴（下稱該員）前因違反黨紀受停止黨權3年處分，並甫於114年12月獲提前終止停權，然該員於恢復黨權後，竟無視黨內團結，屢次方開場合針對本黨眾多同志、立法院黨團及特定議題進行持續性、針對性攻計，導致本黨聲譽、整體利益及罷免投票等，多方皆蒙受重大損害。 查本黨「黨員違反黨紀處分規程」第12條第3項規定，受處分者於執行期間表現良好得减輕其處分，然若再違反黨紀時，「得加重其處分」。 是以，考量該員不僅於停權期間表現不佳，更在處分减輕後頻緊發生違紀争議並受多方檢舉，因此在捍衛黨紀嚴肅性之必須下，特建請黨中央應於該員參加議員初選民調前，最速完成達紀調查與加重處分。藉此，以彰顯本黨甄拔人才之公正，避免當事人規避責任，並防範其不當言論持續撕裂黨內向心力。

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