藍營提鞭刑公投 卓冠廷：共諜、違反國安法也該鞭

卓冠廷（右）。（資料照）

國民黨立委洪孟楷等人近日提出「特定重大犯罪增設特別刑法制度（鞭刑）」政策公投案，引起外界矚目。對此，新北市議員卓冠廷發文分析，國民黨此舉目標明確，就是為了掛鉤2026年底地方選舉。他強調，若提案不違憲、不違法，交由民意決定，他並無異議，但他同時向民進黨夥伴提出3點建議，提醒執政黨在應對此議題時必須更加謹慎。

卓冠廷今日發文指出，國民黨提鞭刑公投，目標是綁2026年底的地方選舉，動機明確。如果不違憲、不違法，這題交給民意決定，他沒意見，「不過，我給民進黨夥伴們的建議如下」：

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首先、根據他的觀察，鞭刑在基層的支持度，遠比很多專家學者想像中的高，也確實很多人深信，鞭刑有嚇阻犯罪的效果，「所以。這題，不能只談人權」。

其次，建議提議民進黨身為執政黨，可以有立委或甚至黨團提「對案」，除了國民黨要的虐童、性侵、詐欺鞭刑外，加上賣台共諜、反滲透法、國安法，也要鞭刑。

他也特別叮囑黨內夥伴，勿在選前半年就在基層被打成反對鞭刑。

消息曝光引起許多網友討論，不少網友對卓冠廷的「對案」表示贊同，有人說「支持國安法以鞭刑處理」、「支持犯貪污治罪條例、反滲透法、國安法、內亂罪、外患罪通通都要鞭刑，就看國民黨要提鞭刑，最後會不會打的都是自己人」、「立委不審預算，鞭」。

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