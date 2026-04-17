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    首頁 > 政治

    稱鄭麗文480萬自費訪中慘被打臉！小草醫怒喊：她有吃到國宴名菜

    2026/04/17 13:03 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文訪中費用480萬是向立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請引發熱議。（國民黨提供）

    鄭麗文訪中費用480萬是向立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請引發熱議。（國民黨提供）

    網紅「小草醫師」蘇一峰日前力挺國民黨主席鄭麗文訪中，還稱讚她全程自費。但昨日被媒體爆出鄭麗文訪中費用480萬，是向立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請，蘇一峰也遭到不少網友譏諷。對此，他不滿表示，鄭麗文這次受到國宴級待遇，被請吃國宴級名菜，「480萬很多錢嗎？」批評青鳥到處出征國民黨、出征他；他也大罵總統賴清德，跑去非洲國家外交要花多少公帑？行政院長卓榮泰自費200萬包機青鳥怎麼又沒意見？

    蘇一峰今日錄製影片透過媒體反擊，他表示，鄭麗文能和習近平坐下來談，中國甚至請她吃國宴級名菜，沒想到這個成功的外交之旅被綠營檢討說花了480萬。「青鳥側翼」又有意見說480萬好多。「請問你要跟世界強國、中國領導人習近平吃飯，接受最高規格待遇，花480萬很多錢嗎？那請問賴清德總統帶一堆人去夏威夷看恐龍模型花了多少錢？現在還跑去非洲史國（史瓦帝尼），請問賴清德又花了多少公帑？」

    蘇一峰稱，台灣民主基金會過去有補助政黨辦活動，以前民進黨大量使用這些錢，簡直當自己的小金庫，大部分都跟外交沒關係，都是綠營人士主辦，根本沒促進台灣的外交。今天鄭麗文去中國見到習近平談了一個小時，還有國宴待遇，這480萬申請通過了青鳥就有意見，開始出征國民黨、鄭麗文，甚至出征他，簡直莫名其妙。

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