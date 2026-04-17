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    首頁 > 政治

    接見貝里斯教育部次長馬希雅 林佳龍： 台貝攜手培育人才

    2026/04/17 13:01 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍16日接見我國友邦貝里斯教育部次長馬希雅（Dian Maheia）訪團。（外交部提供）

    外交部長林佳龍16日接見我國友邦貝里斯教育部次長馬希雅（Dian Maheia）訪團。（外交部提供）

    ​外交部長林佳龍昨（16）日接見貝里斯教育部次長馬希雅（Dian Maheia）訪團。林佳龍表示，教育與人才培育是台貝合作重要主軸，這次馬希雅訪團來訪，也見證貝里斯大學與屏東美和科技大學簽署合作備忘錄。除了教育合作，林佳龍也認為，未來台貝若能在智慧交通、永續運輸等領域攜手，相信有很大的合作空間。

    林佳龍表示，台灣與貝里斯建交情誼即將邁入第37年，他也向貝國政府長期以來對台灣的堅定支持表達感謝。無論是在世界衛生組織、國際民航組織，或氣候與執法合作等相關議題上，貝里斯都多次為台灣發聲，「這份情誼我們都記在心上」。

    「教育與人才培育，向來是台貝合作的重要主軸。」林佳龍強調，馬希雅此次來訪其中一項重要行程，就是見證貝里斯大學與屏東美和科技大學簽署合作備忘錄，未來台灣將協助貝國發展醫療教育，對當地醫護人才培育具重要意義。

    林佳龍指出，近年來已有719位貝里斯學生透過台灣獎學金計畫來台就學，並在學成後返國服務、回饋家鄉，其中有不少人成為貝國政府的重要人才。林佳龍舉例，像是年節期間和他一起走春的現任貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan），就是國合會獎學金、政大傑出留台校友。

    此外，林佳龍提到，外交部與教育部正在研擬推動短期巡迴學程，透過技職教育及產業實習，協助友邦培育更多觀光與服務產業人才，也為台灣和友邦創造更多實質合作的機會，更盼能儘快在加勒比海友邦上路。

    林佳龍轉述，馬希雅在交流時特別提到，貝里斯留台學生已成為貝國的重要資產，也感謝台灣多年來不遺餘力的協助與貢獻。貝里斯大學校長博拉修（Dr. Vincent Roy Palacio），也對台灣近期捐贈醫學教學設備表達感謝。除了教育合作，林佳龍也分享在交通部長任內推動智慧運輸與電動巴士的經驗。他認為，未來台貝若能在智慧交通、永續運輸等領域攜手，相信有很大的合作空間。

    「談到貝里斯，我也和馬希雅次長分享至今已四度造訪貝國！」林佳龍回憶，2019年他曾以交通部長身分受邀參與台貝建交30週年活動，還留下取得貝國駕照的有趣回憶；2023年再以總統府秘書長身分陪同前總統蔡英文訪問貝國，途經著名的世界美景大藍洞（Blue Hole）潛水勝地；2024年以外交部長身分訪問貝國時，更在貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）親邀下搭乘直升機，俯瞰貝國壯闊的藍色海洋，至今仍讓他印象深刻。

    林佳龍指出，台貝雙方在基礎建設、公衛醫療、教育、觀光及婦女賦權等領域，持續累積成果。他並感謝馬希雅致贈的玉製藝品，並期待不久後能在貝里斯相「玉」，和友邦朋友再次相見。

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