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    首頁 > 政治

    柯文哲喊跟著媽祖「沿路吃免錢」 周軒揶揄：阿北務「食」

    2026/04/17 15:23 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」徒步進香活動進行中，民眾黨創黨主席柯文哲與妻子陳佩琪，以及現任黨主席黃國昌也加入行列。不過，柯文哲於社群平台發布影片稱，跟媽祖遶境（非遶境，應為進香）最大的好處是沿路吃東西都不用錢，發言掀起討論。對此，政治工作者周軒揶揄地說「阿北務『食』」。

    周軒轉發本報稍早報導，報導標題為「柯文哲喊『跟白沙屯媽祖沿路吃都免錢』蕭瑩燈酸：17年免費吃喝已預約......」，針對柯文哲免錢說法，作家蕭瑩燈稱，「柯文哲已贏得17年以上的免費吃喝，而且即將兌現」。

    周軒笑稱，他看完這篇報導後「只有一個感想：阿北務『食』、阿北可愛」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「只有一個感想，噁心！難怪有一些假裝香燈腳的人沿路搶奪別人愛心」、「貪婪、貪吃，貪得無厭、貪贓枉法、⋯，所有貪字成語負面的，一律適用，可以說集一身於貪。這種人，還有支持者嗎？！」、「蕭貪又愛佔便宜」。

    柯文哲於社群平台發布影片稱，跟媽祖遶境（非遶境，正確應為進香）最大的好處是沿路吃東西都不用錢。（圖擷取自柯文哲IG）

    柯文哲於社群平台發布影片稱，跟媽祖遶境（非遶境，正確應為進香）最大的好處是沿路吃東西都不用錢。（圖擷取自柯文哲IG）

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