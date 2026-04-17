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    首頁 > 政治

    行政院承諾半年內修訂軍公教待遇 民眾黨團批：行政怠惰再一例

    2026/04/17 12:09 記者陳治程／台北報導
    民眾黨團總召陳清龍表示，行政院先前要求對軍公教待遇條例釋憲、一手造成僵局，接下來應加快進度，落實權益保障。（台灣民眾黨提供）

    民眾黨團總召陳清龍表示，行政院先前要求對軍公教待遇條例釋憲、一手造成僵局，接下來應加快進度，落實權益保障。（台灣民眾黨提供）

    立法院昨朝野協商達成共識，確定中央總預算21日付委審查，而行政院除將執行718億元新興計畫預算，也承諾半年內會就軍人待遇、警消退休金保障提出修正案；對此，民眾黨黨團今批評，行政院當時對立法院三讀法案提釋憲、一手造成施政延宕形成僵局，強調政院作為「AI內閣」、「行動內閣」，提案進度應加快，落實保障軍公教承諾。

    立法院朝野黨團15日協商達成共識，同意在21日邀卓揆報告今（2026）年度中央政府總預算案編制經過並備質詢，詢答完畢後即交審查，而行政院應在總預算案付委後半年內，提出有關軍警待遇的相關修正案。

    對此，民眾黨黨團今早召開「大砍娛樂稅 真正減輕人民負擔」記者會，會後接受媒體提問。針對總預算付委等事，黨團總召陳清龍表示，行政院承諾半年內提軍人待遇修法及軍公教保障，他批評，行政院先前對「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」提釋憲，一手造成僵局；呼籲政院作為「AI內閣」、「行動內閣」應加快進度，確保軍公教警消權益。

    立委洪毓祥認爲，行政院還要再六個月提出修正「太久」、直言「行政怠惰再一例」，呼籲政府就已三讀通過的法案儘速編列預算，行政院沒有理由拖延。

    立委劉書彬補充，警警消退休所得替代率部分，銓敘部先前核發的審定書，已明確呈現修法前後的警消人員退休金差異，將成後續行政訴訟的重要依據，不只有助警消團體訴訟主張訴求，也是日後勝訴得以向政府要求強制執行的基礎。

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