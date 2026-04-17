藍綠大咖齊聚扶轎！旱溪媽祖205週年起駕 大選年意味濃

旱溪媽今天遶境起駕，劉世芳、盧秀燕、何欣純、江啟臣同框扶鑾轎。（記者蔡淑媛攝）

全台歷史最悠久、遶境天數最長的台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」邁入205週年，今（17）日舉行起駕大典，展開為期22天的遶境賜福之旅，今年內政部長劉世芳也特地來參加，看到台中市晴空萬里，也祝福每年媽祖遶境能晴空萬里、風調雨順、國泰民安。

旱溪媽祖遶境十八庄今年起駕，由於適逢2026大選年，起駕儀式藍綠政治人物皆到場，劉世芳、盧秀燕及藍綠市長參選人江啟臣、何欣純皆到場同框扶轎，成為廟會焦點。

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今日一早許多信眾到場參與遶境盛會，劉世芳、盧秀燕與樂成宮董事長何敏誠率領現場眾來賓行禮祝禱，遶境18庄隊伍頭燈、宮大旗、小宮燈隊、繡旗隊、36執事等隊伍整齊排列於廟埕兩側，今年起駕吉時雖盧秀燕遲到而延遲，仍按既定程序舉行，在莊嚴低沉的哨角聲中，盧秀燕、何欣純與江啟臣恭請旱溪媽祖上鑾轎，並親自扶鑾轎與女子神轎班踩著大小禮步，向著樂成宮內眾仙佛行拜禮辭行後，旱溪媽祖鑾轎正式起駕出巡。

民政局長吳世瑋指出，旱溪媽祖遶境十八庄可追溯至清朝道光初年，相傳當時大台中地區農作飽受病蟲害侵襲，地方遂恭請媽祖於農曆3月初一出巡；行經下哩仔時，天降甘霖，成功化解災害、恢復豐收，因而奠定旱溪媽祖安定民心、保境安民的重要信仰地位。

「旱溪媽祖遶境十八庄」沿途將行經東區、烏日區、大里區、太平區、霧峰區、南屯區、南區、北屯區、北區、西區及中區等11個行政區、116里，停駕或駐駕宮廟更高達99座，庇佑地方物產豐收、人丁興旺、合境平安，預計5月8日晚間回鑾樂成宮安座。

今年適逢遶境205週年，樂成宮也特別邀請版畫藝術家田文筆設計「萬馬奔騰」限量小紅包，將於遶境期間隨機發送給沿途設置香案桌的信眾，為信眾添福氣、保平安。

今日活動，包括內政部宗教及禮制司司長林振祿、議員陳雅惠、江肇國、黃守達、李中、鄭功進、林霈涵、賴義鍠等人均到場，立法委員羅廷瑋則缺席，另派員致意。

溪媽祖遶境今天起駕，盧秀燕、何欣純、江啟臣恭迎媽祖入鑾轎。（記者蔡淑媛攝）

旱溪媽今天遶境起駕，劉世芳、盧秀燕、何欣純、江啟臣同框扶鑾轎。（記者蔡淑媛攝）

（記者蔡淑媛攝）

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