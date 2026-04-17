談鄭習會補助爭議 王鴻薇酸綠營申請只會加「這2字」

國民黨立委王鴻薇反擊，指綠營從會前到會後持續「抹紅」並轉移焦點，強調相關補助藍營都合法合規申請，反觀綠營申請補助部分項目名義上冠以「民主」，但很多都跟民主無關，怒批綠營選擇性放大檢視藍營。（《千秋萬事》提供）

國民黨主席鄭麗文訪中與中共領導人習近平展開「鄭習會」，因為向民主基金會申請480萬元補助費，引起綠營質疑。對此，國民黨立委王鴻薇今反擊，指綠營從會前到會後持續「抹紅」並轉移焦點，強調相關補助藍營都合法合規申請，反觀綠營申請補助部分項目名義上冠以「民主」，但很多都跟民主無關，怒批綠營選擇性放大檢視藍營；她也指綠營以意識形態壓過民生，錯失兩岸交流與觀光契機，呼籲應回歸對話、降低對立。

王鴻薇今接受《千秋萬事》主持人王淺秋專訪指出，民進黨在鄭麗文訪中前即鋪天蓋地「抹紅」，但實際會面後卻難以挑剔，例如質疑是否敢提「中華民國」，鄭麗文已明確表達；先前將九二共識等同一國兩制，但會見習近平時並未提及，之後又轉而從搭車、穿著等細節做文章，試圖矮化並污名化「鄭習會」。

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王鴻薇表示，近期爭議轉向台灣民主基金會補助問題，強調該基金會依政黨席次比例分配補助，國民黨此次申請完全依規定辦理，屬合法合規。她並批評，過去民進黨申請補助時，部分項目名義上冠以「民主」，實際內容卻未必相關，且綠營關係密切的單位與側翼也長期獲補助；若要檢視藍營用途與內容，也應一併檢視其他政黨，不應「五十步笑百步」，只針對單一對象放大檢視。

她也說，基金會規定不得補助涉及統獨議題，而「鄭習會」主要聚焦民生交流，但綠營長期以意識形態掛帥，壓過民生需求。以觀光為例，觀光業不分藍綠，也有不少業者支持綠營，但為了操作「抗中保台」將其作為選舉提款機，即使中共提出惠台措施，有助重啟溝通、帶動觀光，但現在嘎然而止，罪魁禍首就是民進黨政府。

王鴻薇提到，原先擔心此行恐對年底選舉不利，但「鄭習會」後回饋多為正面，疑慮已逐漸消除。她認為，在全世界都在打仗，台灣備戰固然必要，若能藉由對話減少戰爭風險，同時創造經濟與貿易利益，才符合整體利益；並批評，總統賴清德一路衝撞對抗，若5月「川習會」氣氛熱絡，台灣仍持續對立，將如何自處？民進黨官員若不貫徹賴總統的「意志」，恐難在政府體系中立足。

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