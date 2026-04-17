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    首頁 > 政治

    立院三讀》被害人可閱覽法官意見 死刑評議簿永久保存

    2026/04/17 11:57 記者陳政宇／台北報導
    立法院會今天（17日）三讀通過「法院組織法第106條條文修正案」，增訂被害人得於裁判確定後，聲請閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印；並規範經處死刑的評議簿，應永久保存。（記者方賓照攝）

    立法院會今天（17日）三讀通過「法院組織法第106條條文修正案」，增訂被害人得於裁判確定後，聲請閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印；並規範經處死刑的評議簿，應永久保存。（記者方賓照攝）

    立法院會今天（17日）三讀通過「法院組織法第106條條文修正案」，增訂被害人得於裁判確定後，聲請閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印；並規範經處死刑的評議簿，應永久保存。

    立法院司法及法制委員會今年1月29日審查國民黨立委翁曉玲所提「法院組織法第106條條文修正草案」，經討論後通過國民黨立委吳宗憲等人所提修正動議。立法院會今天完成三讀程序。

    現行「法院組織法」第106條明定，評議時各法官的意見應記載於評議簿，並應於該案裁判確定前嚴守秘密。案件的當事人、訴訟代理人、辯護人或曾為輔佐人，得於裁判確定後聲請閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印。

    三讀條文新增，案件的被害人，亦得於裁判確定後聲請閱覽評議意見。所謂的被害人，指的是犯罪被害人權益保障法第3條第2款的犯罪被害人；犯罪被害人死亡者，其同條第3款的家屬，視為本條所稱被害人。

    此外，三讀條文指出，經處死刑的評議簿，應永久保存。

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