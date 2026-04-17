165打詐專線其實有收費 立委籲政府應全民免費

民進黨立委林俊憲今（17）日在立法院舉行「165、1980、1995專線全民免費」記者會。（記者叢昌瑾攝）

民進黨立委林俊憲今天舉行記者會表示，165打詐專線、1980張老師輔導專線、1995生命線心理諮商與自殺防治等專線，都是攸關民眾安全並具有公益性質，但民眾用非中華電信門號撥打這3支專線卻需要收費，要求政府應編列預算，讓全民免費使用。

林俊憲今天在立法院舉行「165、1980、1995專線全民免費」記者會，他表示，有民眾陳情指出，政府把打詐當成重要工作，每年也花了很多錢在防止詐騙，這樣具有高度公益性，也是保護民眾的專線，卻要收費。他後來一查發現，不是每通電話都要收錢，而是要看民眾使用的是哪家電信業者系統。若是中華電信，就不用錢，遠傳跟台灣大哥大，就要收費。

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林俊憲指出，遠傳與台灣大哥大要收費是語音接續費，用這2家的門號打165專線要經過中華電信轉接，每一通電話一般時段收新台幣0.3元，2家業者再跟民眾收1元。

林俊憲提到，據政府統計資料顯示，2023年民眾撥打165專線，共打47萬5000通，平均通話時間約213秒，比2022年成長快9%，代表民眾使用率越來越高。政府應該要展現關心體貼民眾，這個錢不應該跟民眾收，由政府補貼電信業者。除了165之外，1980及1995也要收費。他認為這類具有公益性，是可以救人的專線，不應該收費。

國家通訊傳播委員會平台事業管理處副處長黃天陽解釋，2家業者收費是因為會先做客服的過濾，再轉到165專線，1980跟1995是用接續費的基礎計價。如果說認為政府基於公私協力下，業者也願意用成本的方式來計算費率，並由內政部跟衛福部這邊用公款支應，相信對需要的民眾有所幫助。

衛生福利部心理健康司副司長鄭淑心說明，如果話費全免，會讓民眾在求助時，減少猶豫期，樂見這項降低民眾求助障礙的建議。但需要進一步評估的是，1980與1995專線是民間團體成立，話費全免讓使用率提高，進線量會提高，需要有更多的志工人力，若人力沒有跟上，民眾可能會更難打進來。

內政部警政署刑事警察局副局長林故延指出，誠如衛福部所提，整個服務量能部分，假若政府編列預算，立法院也通過，警政署再來考慮如何增加服務量能。（編輯：張若瑤）1150417

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