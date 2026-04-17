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    首頁 > 政治

    徐巧芯為蕭敬嚴罵國民黨組發會「一坨屎」 邱鎮軍緩頰：愛之深責之切

    2026/04/17 11:35 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨新北市第11選區議員初選民調由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭被國民黨考紀會處分停權一年卻能納入初選民調，引發黨內不滿，立委徐巧芯更批評國民黨組發會和新北市黨部就是「一坨屎」。對此，國民黨立委、中常委邱鎮軍今受訪緩頰，強調徐巧芯是愛之深責之切。

    邱鎮軍表示，「她對黨是愛之深、責之切」，他希望國民黨能夠更加團結，他跟她一樣，「其實我們跟何元楷還有這個蕭敬嚴都不認識」，但因為就事論事，希望黨的規則、家規家法，不能夠因為任何人而有所改變，規則怎樣就是怎樣，希望大家都能夠遵守，這樣國民黨才會越來越好。

    對於徐巧芯直接點名組發會和新北市黨部，邱鎮軍說，組發會也好、地方黨部也好，選務工作的小組在溝通上可能有問題，「我相信我們的鄭主席，她有智慧、有能力來解決這個問題」

    媒體詢問，既然覺得蕭敬嚴有問題，當時為何不暫停初選？邱鎮軍表示，其實當時就已經有反映，蕭敬嚴的名字根本就不應該出現在初選名單裡面，最後就算蕭的名字沒有辦法拿掉，在公佈這個結果時也不應該把他放在第一名，應該要自動剔除，規則上應該要這樣做。既然黨中央已經做了決定，希望地方黨部應該要遵守。

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