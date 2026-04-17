日政黨來台發表「台灣交流發展法」草案 盼奠定高層互訪法源

台灣北社與日本幸福實現黨等團體，今（17）日偕同立委蔡易餘於立法院舉辦「台灣交流發展法」日本幸福實現黨版草案發布記者會。（記者叢昌瑾攝）

日本幸福實現黨今（17）日與台灣北社等團體合作，在台灣立法院召開記者會，正式發布日本版台灣旅行法「台灣交流發展法草案」。該黨幹事長江夏正敏強調，日台間缺乏官方交流的法律依據，常因中國壓力而產生扭曲的顧慮，期盼透過此法案奠定雙方高層互訪基礎，進一步承認台灣實質的國家地位。

江夏正敏於會中表示，日前台灣行政院長以個人身分訪日觀看世界棒球經典賽（WBC），卻因日台無邦交及缺乏公務法律依據而面臨困難，相較於美國已有「台灣旅行法」，日本至今仍尚付闕如。

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他強調，雖然幸福實現黨的長遠目標是推動日本版的「台灣關係法」，但考量目前日本國會推動門檻較高，決定先從「台灣交流發展法」著手。法案旨在讓兩國政府高層、國會議員及地方政府能順暢交流，更主張應讓台灣在不顧忌中國壓力的情況下，自由使用國旗與名稱，藉由法制化加強雙方合作，有效回擊中國共產黨的壓力，為印太地區帶來和平穩定。

台日關係升溫共築民主之盾 蔡易餘盼深化第一島鏈佈局

民進黨立委蔡易餘會中也對幸福實現黨跨海聲援表達深受感動與感謝。他說，現任行政院長卓榮泰以私人身分赴日觀賽，已是台日關係的重大突破，未來若日本版「台灣旅行法」能獲多數支持並順利通過，將賦予台灣官員正式訪日的法源，進一步推動雙邊在經貿、政策，乃至於亞太第一島鏈安全戰略上的整體佈局。

台灣北社社長羅浚晅表示，台日關係正逐漸升溫，從安倍晉三到高市早苗等日本政要的發言，皆顯示雙方必須共同捍衛民主陣營。他批評國內部分在野黨人士將精力耗費在迎合中國的關係上，試圖將台灣套入政治框架，而日本推動的旅行法沒有政治前提，就是追求平等交流。他呼籲國內應團結形成「台灣之盾」，結合日本對台的防禦性旅行法，展現強大的社會韌性。

台灣青年世代教育協會理事長陳俐甫認為，日本有能力在對台關係上比美國走得更前面，建議法案後續應納入兩國「人道救災准入協定」及「海底電纜與資訊安全」等合作機制；他更直言，法案若通過，未來台灣行政首長赴日即可獲公務承認，不必再因在野黨刁難而自費出訪。

台灣教師聯盟理事長潘威佑也呼籲，交流政策法制化將有助深化雙方在人才、人權及公民社會領域的實質互信；開南大學副校長陳文甲則說，當前是台日關係最緊密的時刻，應把握時機將雙方交流從「結構性」轉為「制度性」。

台灣北社與日本幸福實現黨等團體，今（17）日偕同立委蔡易餘於立法院舉辦「台灣交流發展法」日本幸福實現黨版草案發布記者會。民進黨立委蔡易餘會中也對幸福實現黨跨海聲援表達深受感動與感謝。（記者叢昌瑾攝）

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