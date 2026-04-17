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    首頁 > 政治

    行政院同意動支718億新興預算 蔣萬安：這是好事

    2026/04/17 10:46 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安今（17）日受訪表示，距離主計長陳淑姿表示可以動支718億新興預算已過一個月，如果卓院長願意動支718億的預算，「我認為這是好事。」（記者孫唯容攝）

    台北市長蔣萬安今（17）日受訪表示，距離主計長陳淑姿表示可以動支718億新興預算已過一個月，如果卓院長願意動支718億的預算，「我認為這是好事。」（記者孫唯容攝）

    立法院日前朝野協商達成共識，今年度中央政府總預算案將在21日交付委員會審查，並籲請行政院執行718億元新興計畫預算。行政院長卓榮泰昨（16）日表示歡迎並接受，強調待總預算完成付委後，行政院將函請各機關依程序啟動相關預算執行作業。對此，台北市長蔣萬安今（17）日受訪表示，距離主計長陳淑姿表示可以動支718億新興預算已過一個月，如果卓院長願意動支718億的預算，「我認為這是好事。」

    718億元新興計畫預算為針對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等38項。主計總處上月已把動支公文送給卓榮泰，昨天行政院會後，行政院發言人李慧芝轉述卓榮泰在院會中表示，針對朝野協商關於新興計畫預算決議，立法院已確認於審查今年度總預算案時如數照列且不予凍結，對此行政院表示歡迎並予以接受，此結果有助於各項政策如期展開，也能使公務人員安心執行公務。

    台北市長稍早參與環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮，面對媒體詢問怎麼看行政院願意動支718億元新興計畫預算，為TPASS的相關經費能夠解套。蔣萬安指出，距離主計長表示可以動支718億新興預算，已經過了一個月，如果卓院長終於願意動支這718億的新興預算，他認為這是好事。

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