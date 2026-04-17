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    首頁 > 政治

    陸委會指「回載率不高」對航空公司沒吸引力 游淑慧：官僚傲慢

    2026/04/17 10:24 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨籍台北市議員游淑慧。（資料照）

    國民黨籍台北市議員游淑慧。（資料照）

    中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」日前致函我國，呼籲全面恢復兩岸客運直航。陸委會副主委梁文傑昨（16）表示，中國目前並未開放團客來台，相關航線回程載客率不高，對航空公司沒有吸引力。國民黨籍台北市議員游淑慧開砲，交通是公共建設，不是純做生意，梁文傑這番話聽在台商跟觀光業者耳裡，簡直是官僚傲慢。

    梁文傑昨在陸委會例行記者會上說明，航空公司主要關切的是回程載客率是否夠高，目前中國並未開放哈爾濱、蘭州、西安等地的團客來台，因此民航飛機從台灣載客過去後，回程載客率不高，這樣的航線對航空公司沒有吸引力，且中方提出的航點皆為旅遊點，台商人數不足以支撐一條航線的持續經營，不是所有中國旅遊點都有直航必要，航點的問題要待觀光團問題解決後，給予航空公司回頭載客率的保證，再拓展航點才會比較實際。

    游淑慧今於臉書發文說，梁文傑這番話聽在台商和觀光業者耳裡，簡直是官僚傲慢，心都涼了，政府的職責是提供便利，難道台鐵每天發車會先看回載率？太麻里沒回客就不開了？搭計程車回家，還要保證小黃能回載？直航是台商拼經濟的「生命線」，政府不去想辦法創造人流，反而幫航空公司精算利潤，這官當得真輕鬆！

    游淑慧指出，梁文傑說飛到北京、上海轉機到西安、烏魯木齊方便又便宜，但那對官員來說那是「旅遊點」，對台商來說卻是「戰場」，轉機多花的5、6個小時，誰來補償？政府應該幫人民省時省力，而不是叫人民自己去買廉價轉機票。

    此外，她認為，沒航班客人要如何進來？把觀光復甦的責任推給對岸沒給「回載保證」，這就像百貨公司要求客人先保證消費才肯開門營業。政府應該是解決問題的人，而不是找理由推託的人，與其掰一堆歪理，梁文傑還不直接說不，顯得沒那麼裝孝維，「每次開記者會就少瞎掰，直接老實跟全民說，兩岸利多，民進黨不要就是不要」。

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