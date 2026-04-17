「川伯給推」首部曲！不動產仲介商業同業公會榮譽理事長感謝李四川「這件事」

國民黨新北市長參選人李四川推出社群新主題「川伯給推」。（摘自李四川臉書）

國民黨新北市長參選人李四川17日在臉書推出新主題「川伯給推」，首集PO出中華民國不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長林正雄，在參加活動時感謝曾任行政院秘書長的李四川，跨部會協調保障二類謄本調閱權維持開放，守住房屋交易資訊的公開透明。

李四川競選總部表示，「川伯給推」為李四川社群平台全新系列，透過短影片呈現各界人士推薦李四川的原因與真實經歷，林正雄說，當時商業同業公會準備要為此事走上街頭，但是在李四川跨部會協調下，讓事情能夠圓滿解決，他把這件事一直放在心上十幾年，這次參加活動，看到李四川，才再提起，表達對李四川的支持。

請繼續往下閱讀...

李四川說，房子不只是買賣，是每個家庭的起點，謝謝業界的老朋友還記得，那一年買房族的知情權差點被收回，我把它擋了下來，因為每一次買房的背後，都是一個家，他希望年底能回新北市，和大家再一起打拚。

不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長林正雄，肯定李四川守住房屋交易資訊的公開透明。（摘自李四川臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法