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    首頁 > 政治

    拿補助訪中卻反台獨 周軒：敢對習近平說台灣民主制度嗎？

    2026/04/17 10:31 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平合影。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平合影。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文日前率團訪中，事後被爆出480萬團費是向台灣民主基金會申請的補助。政治工作者周軒表示，妳敢不敢把「感到台灣的民主對兩岸的和平發展是助力，能充分體會並欣賞台灣民主制度的優點」這段話再回去習近平面前講一次，鄭麗文主席？

    周軒在臉書PO文表示，國民黨說，鄭麗文訪陸拿民主基金會的錢，是要讓大陸「感到台灣的民主對兩岸的和平發展是助力，能充分體會並欣賞台灣民主制度的優點」，不知道這段話是誰想的，以尹乃菁的政治SENSE應該不會講出這種自打嘴巴的話。

    周軒指出，他就問一句，鄭麗文在習近平面前念的那一串話，裡面有一段：「在反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應該進一步籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。」鄭麗文都跟習近平當面承諾「反對台獨是共同政治基礎」，請問這像是要中國學習台灣民主之美的樣子嗎？

    周軒直言，妳敢不敢把「感到台灣的民主對兩岸的和平發展是助力，能充分體會並欣賞台灣民主制度的優點」這段話再回去習近平面前講一次，鄭麗文主席？台灣民主制度要能持續，跟中國之間就是兩個彼此尊重的國與國關係，只要中國還對台灣要不要獨立指指點點的一天，國民黨這些花招，就是在欺騙台灣人，欺騙習近平，欺騙川普，順便還騙自己而已。

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