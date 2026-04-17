鄭麗文用「台獨資金」見習近平 林楚茵反諷：國台辦該查習了

民進黨立委林楚茵。（資料照）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，被爆料申請台灣民主基金會政黨補助款。對此，民進黨立委林楚茵表示，「按照中共自己的神邏輯，習近平這算不算公然勾結台獨？算不算台獨幫兇？強烈建議國台辦立刻立案調查習近平，別讓你們最敬愛的習總書記，淪為台獨勢力的業績提款機！」

林楚茵在臉書PO文表示，「國民黨拿『台獨經費』去中南海面聖？這兩面手法太魔幻！鄭麗文跑去中國見習近平，竟然還好意思向台灣民主基金會（TFD）申請高達480萬的補助？這波操作真的讓人大開眼界！」

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林楚茵指出，「國台辦早在2022年就氣噗噗地把民主基金會列為『台獨頑固分子關聯機構」』，還下令嚴厲制裁、禁止任何合作，結果國民黨平時在台灣跟著中共罵台獨，私底下卻喜滋滋地領著這筆被中共認證的『台獨金援』，買機票飛去北京朝貢？國民黨嘴巴『反台獨』，身體卻很誠實地『用台獨基金』，這『兩面逢源』的功力，不拿奧斯卡真的太可惜了！」

林楚茵續指，更誇張的是，民主基金會白紙黑字寫得很清楚，設立宗旨是「支持亞洲及世界各地之民主化」，她要問鄭麗文，「妳拿了這筆推廣民主的錢，見到習近平的時候，有把握機會跟他探討民主人權嗎？有要求中共釋放政治犯嗎？透過直播只看到妳乖乖聽訓、點頭稱是，連半個民主都不敢提，這480萬的預算憑什麼核銷？台灣納稅人的血汗錢，憑什麼幫妳的朝貢之旅買單！」

林楚茵直言，「最後要呼籲國台辦該上班了，國台辦主任宋濤是睡著了嗎？你們偉大的習主席，竟然親自接見了領著『台獨資金』的鄭麗文！按照中共自己的神邏輯，習近平這算不算公然勾結台獨？算不算台獨幫兇？強烈建議國台辦立刻立案調查習近平，別讓你們最敬愛的習總書記，淪為台獨勢力的業績提款機！」

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