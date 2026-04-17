鄭麗文稱「中國動武只針對台獨」 鄉民酸爆：飛彈會分誰是台獨？

鄭麗文昨晚在接受網紅「館長」專訪時稱，習近平把台灣當作一家人，「他對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？」、「大陸所謂的動武是針對台獨」。（圖擷自YouTube館長惡名昭彰）

國民黨主席鄭麗文繼日前訪中與中國領導人習近平展開「鄭習會」，昨晚她在接受網紅「館長」專訪時更稱習近平把台灣當作一家人，「他對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？」、「大陸所謂的動武是針對台獨」。相關言論隨即引發外界熱議，PTT鄉民對此也紛紛發文批評「白痴，飛彈會分誰是台獨？」、「國民黨被中共殺多少人，這人直接跪舔」。

鄭麗文昨晚接受館長節目專訪，強調習近平真的有很多脫稿、真情流露，有很多話想跟我們說，感覺到他真的想把我們當一家人，鄭麗文稱「我們就是一家人，不能連祖先都不認」、「他對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？」鄭麗文也說，大家要對北京希望和平的意願有信心」，並稱「大陸所謂的動武是針對台獨」，和平沒有很難，就是九二共識、反對台獨，沒有任何條件和門票。

請繼續往下閱讀...

相關內容隨即引發社群熱議，PTT鄉民也轉貼鄭麗文發言的報導，並紛紛留言質疑「那飛彈是對誰」、「飛彈不長眼睛好嗎」、「軍演是在保護台灣嗎」、「真的對你們真的很好？國民黨被誰打來台灣的？」、「中共歷史上沒殺幾個台獨，倒是殺了數十萬國民黨黨員以及中華民國國軍」、「打是情，罵是愛，炸你全家是血濃於水」、「我就問祖國的AI飛彈偵測到鄭待過民進黨會怎樣？」

有網友更嗆「鄭主席是不是腦袋要去檢查一下？」、「這麼好她幹嘛回來？直接定居好了？」、「到現在總預算還沒過，軍購還卡住，還跑去舔共」、「正常人看他們就是匪諜，結果他們自認是超級巨星」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法