桃園迎接全民運 謝美英示警細節決勝負 要求場館、器材零缺失

桃園市議員謝美英（右）質詢副市長王明鉅（左）強調，大型賽事的成敗往往取決於細節，桃園不能重蹈過去外縣市主辦時的覆轍。（記者李容萍翻攝桃園市議會直播畫面）

「115年全民運動會」10月17到22日在桃園市登場，預估1萬3000人次這場國內非亞奧運最高層級的體育盛事，桃園市體育局局長許彥輝說，會秉持「選手為先、服務為要」原則竭力籌辦。市議員謝美英今（16）日質詢指出，大型賽事的成敗往往取決於細節，舉出3例提醒市府不能重蹈外縣市主辦時的覆轍。

謝美英質詢說，回顧去年屏東全民運動會，跳繩項目因為大會提供的競速器材品質不佳，導致多位選手無法正常發揮實力，甚至引爆觀眾不滿而向場內丟擲水瓶抗議的難堪場面；4年前，嘉義縣主辦時也發生過慢速壘球園區在比賽前根本來不及完成驗收，導致賽程被迫臨時移地，甚至因場地問題延誤的嚴重疏失；更早之前，苗栗縣主辦全民運，曾因舞蹈運動項目未當場公布細項成績，一度引發黑箱爭議。

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謝美英提到，面對這次龐大的賽事規模，桃園各項競賽場館的修繕與新建工程進度必須提前達標，在正式開賽前預留充足的場地測試與驗收空窗期；針對各單項比賽器材的採購，也應建立嚴格的專業檢驗機制，來防範器材瑕疵事件重演。

副市長王明鉅答詢，所有場館在今年9月前會完成所有驗收，賽事與交通局、觀光旅遊局連結一起迎接全民運在桃園。許彥輝說明，目前除了青溪國中箭道場館還在趕工，其他場館大致8月前完工。

謝美英要求，除了硬體設備必須確保萬無一失，桃園在地優秀選手的迎戰準備同樣是重中之重，為了把最高榮耀留在桃園主場，體育局在重點奪牌項目的培訓經費挹注、專屬運動防護員的編制，以及選手的實質後勤照護上，務必給予最充足的支援。

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