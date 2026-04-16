李四川回防瑞芳談建設 短影音誤植「猴硐」地名 小編秒修正

李四川競選辦公室今早發布「工程川說」短影音，第一版影片字幕被網友發現把猴「硐」打成「桐」，團隊下午隨即修正再上架。（圖擷取自「李四川Hammer Lee」臉書）

國民黨新北市長參選人李四川10日前往瑞芳瑞慈宮參拜，並與在地里長座談，李四川競選辦公室今早在臉書粉專發布「工程川說」系列短影音，將李四川當天的活動談話，以輕鬆、親近的氛圍，搭配動態字卡與配樂剪輯呈現，但第一版影片字幕被眼尖網友發現把猴「硐」打成「桐」，團隊下午隨即修正再上架，並留言解說猴「硐」寫作「石」字旁的原因是早期有許多礦洞。

李四川在影片中指出，他當天跟瑞芳媽祖拜拜，感謝祂多年來保佑大家，讓大家都國泰民安，風調雨順，他2009年（時任台北縣副縣長）做瑞芳介壽橋，廟方還記得他當時戴一頂安全帽在那監工，102縣道（瑞雙公路）以前如果地震，車輛都不敢通行，他也是去護壁所有的土方，北34線（金水公路）也是一樣，心血最多的大概是「水金九」。

請繼續往下閱讀...

他說，對瑞芳「我是真的有很多感情」，他的腦袋裡面還有一些他還沒做到，一定要把瑞芳的觀光，把它做得更好，該做的他絕對會去做，希望今年底大家給他多幫忙，給他有再次機會，跟大家共同打拚。

「李四川Hammer Lee」臉書小編在該篇貼文留言說道，謝謝熱愛川伯影片的大家眼尖，原版的短影片中打字有錯，即刻更正，並補充瑞芳猴硐小知識，向網友解釋正確寫法是石字旁的「硐」，原因是這裡早期有許多礦洞，加上山洞裡有獼猴群居，所以才叫「猴硐」，「建設不只要看見未來，更要記住歷史的根」，下回來到瑞芳，別忘了這座充滿礦業記憶的山城喔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法