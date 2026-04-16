鄭麗文訪中480萬全民買單！矢板明夫：拿「推廣民主」公帑資助獨裁

國民黨主席鄭麗文率團訪中。（美聯社）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，向台灣民主基金會申請480萬元補助費，引起各界質疑。對此，資深媒體人矢板明夫說，這筆錢來自外交部預算，每一分錢，都是台灣納稅人的血汗錢。他批評，我們正拿著「推廣民主」的公帑，去資助一場與「獨裁威權」政權對接的政治行程。

矢板明夫今天深夜在臉書發文表示，民主基金會的存在是為了推廣自由價值、連結全球民主陣營、對抗威權擴張，讓世界看見台灣的韌性。然而，現在發生的現實卻極其荒謬，我們正拿著「推廣民主」的公帑，去資助一場與「獨裁威權」政權對接的政治行程。

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矢板明夫指出，這不是交流，而是嚴重的價值錯位。為什麼會有這種荒唐的事情發生？原因很簡單，因為現在國民黨在立法院擁有多數。所以，民主基金會現任的董事長叫韓國瑜，在他看來，國民黨是自己人。

矢板明夫續指，最令人難以接受的是那組諷刺的對照。行政院長卓榮泰日前赴日，為台灣拓展民主盟友、強化台日關係，被視為外交突破，卻是「自費」前往，還被在野黨一再打壓。一個為台灣拚民主的要自掏腰包，一個去對接威權的卻由全民買單，這不只是雙標，更是制度徹底偏離了初衷。

矢板明夫說，或許有人會辯稱這在程序上「合法」，但他認為合法從來不代表合理。中國長期將台灣的民主制度視為威脅，甚至制裁相關機構，結果台灣卻用民主基金會的經費，去安排與對手的政治接觸。他怒批，「這已經不是單純的政策問題，而是深層的價值混亂」。

他強調，如果我們能容忍推動民主的資源，去資助對威權示好的行程，那麼未來，還有什麼底線是不能被合理化的？台灣的民主價值不應被如此揮霍，更不該成為政治人物走向威權懷抱的墊腳石。

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