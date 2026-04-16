水湳經貿用地淪停車場、台中101停擺 盧秀燕挨批重大建設「躺平」

經貿8招商零進度，慘淪停車場。（台中市議員陳淑華提供）

台中市水湳經貿園區近年發展快速，包括台中國際會展中心、綠美圖相繼啟用，但議員陳淑華質疑2塊重要的經貿用地「經貿6」及「經貿8」招商無成，慘淪停車場，連台中市長盧秀燕誇口打造「台中101」的台灣智慧營運塔，更直接從她的最新施政報告「登出」，水湳經貿園區重大建設在她手中近8年時間「直接躺平」；經發局長張峯源指出，2塊經貿用地招標中，台灣智慧營運塔也持續訪查業界。

議員陳淑華、蕭隆澤、謝家宜、陳雅惠、張芬郁及陳俞融關切水湳經貿園區開發進度。陳淑華說，當外縣市積極盤點用地搶著爭取AI大咖到城市投資之際，台中市卻放任水湳經貿園區內2大經貿用地「經貿6」及「經貿8」閒置，已2度招商流標，目前規劃不明，甚至因會展中心啟用停車配套不足，珍貴的經貿用地竟淪臨時停車場。

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陳淑華指出，另被盧秀燕誇口說要打造成「台中101」的台灣智慧營運塔，不見進度外，最近更直接從盧的施政報告中消失、「被登出」，眼看盧8年任期進入倒數7個月，攸關台中發展的水湳經貿園區重大建設已從擺爛到「直接躺平」。

張峯源指出，經貿6、經貿8招商已依業界意見修正後，目前再公告招標，預計7月開標；至於台灣智慧營運塔持續拜訪業界，業界反映近來物料成本高加上評估水湳常住人口須足以支撐商業行為等，目前持續訪查收集資料中。

陳淑華斥台灣智慧營運塔在盧任內零進度，不是推給疫情就是推給物料上漲，都快卸任了還在「訪查中」，要盧市府拿出「guts（膽量）」，乾脆承認政策跳票，不要把爛攤子丟給下一任市長。

議員陳淑華（右3）質疑盧秀燕8年任期倒數，水湳重大建設「直接躺平」。（記者蘇孟娟攝）

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