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    首頁 > 政治

    太保市總預算卡關協商破裂 將由嘉義縣府裁決

    2026/04/16 22:15 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣政府今天邀集太保市公所及市民代表會，進行總預算案審查協商。（太保市公所提供）

    嘉義縣政府今天邀集太保市公所及市民代表會，進行總預算案審查協商。（太保市公所提供）

    嘉義縣太保市公所與市民代表會多數派不合，公所今年總預算仍未進行審查，今天由縣府召開協調會，邀集公所及代表會溝通，但協商破裂，最終由代表會主席葉俊男發言，拒絕總預算進入審查程序；依《地方制度法》規定，因市代會未能完成預算審議，將由縣府進行裁決。

    太保市今年度總預算去年11月起歷經定期會及兩次臨時會，仍未進行審查；代表會主席葉俊男、副主席官汝濃、代表林淑勉、龔宗勇、許秀燕及蔡覲聰6位為代表會多數派，代表吳宏哲、蔡聰敏、朱聰麟、葉千田及周玉岸為公所派，雙方在總預算案多次交鋒。

    太保市長鄭淑分說，6位代表拒審預算已嚴重影響市政正常運作，如麻寮里民生路火災造成母子3亡的悲劇，需改善周邊道路，但總預算未過工程難以啟動，攸關公共安全的建設預算未過，是罔顧人命。

    鄭淑分說，今天協調會她表達願意配合代表會逐條審查預算，針對疑義說明，善盡行政機關的本分，但遺憾是總預算最終仍無法進行審查，多位里長也認為代表會不審總預算是失職，而公所將依循法制程序，確保市政運作不致停擺。

    龔宗勇說，公所今年總預算有多項問題，如歲入編列3.6億元，歲出卻編列4.4億元，短絀8千萬元，預算收支理應平衡，因此要求退回重編，但公所卻未修正重編；今年9月起嘉義縣全縣學童營養午餐將全面免費，公所仍編列太保市學童營養午餐補助；公共造產收入與支出也不平衡。

    林淑勉說，公所在多項市民陳情案並未積極處理，且市長在協調會攻擊代表會未審總預算，沒有功能，但代表有為民服務功能，有監督預算職責，請市長不要攻擊代表，造成對立。

    鄭淑分說，預編總預算時會先概估歲入，因有多項向中央爭取的建設計畫，歲出部分會先編相關建設經費支出，待中央補助款到位就會編入歲入，因此總預算送審時歲入歲出有差距，待決算時就會平衡；鄭淑分說，事實上太保市2023至2025年每年決算都有剩餘，2024年還剩餘1.96億元，財政紀律良好，今年總預算相關經費均是依法編列。

    太保市近三年歲出歲出決算。（太保市公所提供）

    太保市近三年歲出歲出決算。（太保市公所提供）

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